طائرة الخطوط السعودية تحلق فوق كورنيش جدة

لا تتركوا المشي بدعوى الحر أو العطش أمريكا: لا مؤشرات على تورط روسيا أو فاغنر في انقلاب النيجر رئيس الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات تأهيل الضباط الجامعيين انفجار سيارة مفخخة في ريف دمشق البرلمان الأردني يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية انتهاك الجيش الرواندي لحدود الكونغو أضرار مادية جراء نشوب حريق في مطعم بخميس مشيط نزوح المئات جراء فيضانات موسمية في باكستان وصفها بالمهزلة .. الوداد يحتج على حكم مباراة السد القطري بـ البطولة العربية ! 22 مخالفة صحية تغلق مقهى شهيرًا بجدة
وثق مقطع فيديو من داخل قمرة القيادة لطائرة تابعة للخطوط السعودية وهي تحلق فوق كورنيش جدة بارتفاع 152 مترًا فقط.
وظهر في الفيديو، الطائرة وهي تحلق فوق كورنيش جدة بارتفاع يصل إلى 152 مترًا فقط، في لقطة مبهرة وسط إبحار سفن ودراجات مائية بالمياه.
ودائمًا ما يحقق كورنيش جدة المتعة والإثارة في السعودية، حيث يزوره العديد من الأهالي والزوار، كما يتم إطلاق المسيرات الوطنية المميزة به مع رفع الأعلام والصور المعبرة خلال الفعاليات المختلفة للسعودية.
مشهد من داخل قمرة القيادة لطائرة تابعة للخطوط السعودية وهي تحلق فوق كورنيش #جدة بارتفاع 152 متر فقط#السعودية pic.twitter.com/riwlCEJiBN
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 27, 2023