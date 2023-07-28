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بارتفاع 152 مترًا فقط

طائرة الخطوط السعودية تحلق فوق كورنيش جدة

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
طائرة الخطوط السعودية تحلق فوق كورنيش جدة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو من داخل قمرة القيادة لطائرة تابعة للخطوط السعودية وهي تحلق فوق كورنيش جدة بارتفاع 152 مترًا فقط.

لقطة مبهرة

وظهر في الفيديو، الطائرة وهي تحلق فوق كورنيش جدة بارتفاع يصل إلى 152 مترًا فقط، في لقطة مبهرة وسط إبحار سفن ودراجات مائية بالمياه.

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ودائمًا ما يحقق كورنيش جدة المتعة والإثارة في السعودية، حيث يزوره العديد من الأهالي والزوار، كما يتم إطلاق المسيرات الوطنية المميزة به مع رفع الأعلام والصور المعبرة خلال الفعاليات المختلفة للسعودية.

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