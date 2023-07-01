Icon

دور ماني في انتقال نيكولاس جاكسون لتشيلسي Icon لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف الغموض Icon ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين Icon السياسة تقضي على حلم لاعب محترف من كوريا الشمالية Icon قوات أمن الحج تضبط 105 حملات وهمية و17615 شخصًا حاولوا الحج بلا تصريح Icon خوان دوكي مديرًا للإدارة الطبية في الهلال Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالجوف Icon إتاحة احتساب القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة Icon الربيعة: الدعم اللامحدود من القيادة وراء نجاح موسم حج 1444 Icon حالة وفاة وتضرر عشرات المنازل في زلزال إندونيسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عقوبته الحبس لمدة عامين فقط مع إيقاف التنفيذ

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدانت محكمة ألمانية طبيب تخدير ألماني بتهمة إصابة مرضى بأذى جسدي خطير بعد نقله فيروس التهاب الكبد الوبائي “سي” إلى أكثر من 50 مريضًا خضعوا لعمليات جراحية.

حبس الطبيب المتهم

وقضت محكمة أوجسبورج الألمانية، أمس الجمعة، بسجن الرجل، البالغ من العمر 61 عامًا، لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ في 51 تهمة. وقدم الطبيب اعترافًا شاملًا.

قد يهمّك أيضاً
تقارير عالمية تشيد بموسم حج استثنائي لاستقباله مليوني حاج

تقارير عالمية تشيد بموسم حج استثنائي لاستقباله مليوني حاج

وظائف شاغرة بفروع شركة Baker Hughes

وظائف شاغرة بفروع شركة Baker Hughes

وبسبب مرض معوي مزمن مؤلم، والذي تبين لاحقًا أنه ناجم عن فيروس التهاب الكبد الوبائي “سي”، سرق طبيب التخدير مواد أفيونية من مكان عمله في مستشفى “دوناو-ريس” في بلدة دوناوفورت بولاية بافاريا لعلاج نفسه بالحقن.

انتقال عدوى الفيروس

وأشار رئيس المحكمة كريستوف كيرن إلى وقوع انتهاكات صارخة لقواعد النظافة خلال عمليات السرقة هذه.

وتسبب ذلك في النهاية في انتقال الإصابة إلى أكثر من 50 مريضًا. وافترضت المحكمة أن الطبيب أصيب أولاً بالتهاب الكبد “سي” من مريض آخر دون أن يلاحظ المرض. وفي الأشهر التي تلت ذلك نقل الرجل دون علم عدوى الكبد إلى عشرات المرضى الآخرين في عامي 2017 و 2018.

فضيحة طبية في ألمانيا

وبعد أن أصبحت الفضيحة الطبية معروفة على مستوى ألمانيا، على حد تعبير القاضي – طُلب من 1700 شخص، الذين عولجوا جميعًا من قبل طبيب التخدير في المستشفى خلال الفترة قيد التحقيق، الخضوع لاختبار التهاب الكبد الوبائي “سي”.

ويعد التهاب الكبد الوبائي “سي” هو مرض فيروسي يصيب الكبد، ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل. ووفقًا لمؤسسة الكبد الألمانية، يُشفى المصاب في 20٪ إلى 50٪ من الحالات من العدوى من تلقاء نفسه في غضون ستة أشهر. وفي حالات أخرى، يصبح التهاب الكبد مزمنًا، ويمكن أن يتطور المرض بعد 20 إلى 30 عامًا إلى تليف كبدي وسرطان في الكبد لدى بعض المصابين.
وبحسب بيانات المؤسسة، يمكن بفضل الأدوية الجديدة علاج التهاب الكبد الوبائي سي دائمًا تقريبًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم