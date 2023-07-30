Icon

5 فرق لم تغب عن الدوري السعودي للمحترفين Icon المرور: المركبة لا تسجل لمن لا يسمح له بالقيادة Icon التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والسد Icon زراعة منظم نبض القلب ينقذ حياة مريض في نجران Icon التسوق السياحي يجذب زوار جدة Icon إحباط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة Icon حكام مواجهات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية Icon إطلاق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة الشحن Icon منارة السعودية تستحوذ على 10% من فالي البرازيلية Icon تشكيل مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي المتوقع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تزخر بتراثها التاريخي العريق وحدائقها وأوديتها وأجوائها العليلة

طبيعة وأجواء ساحرة.. الطائف مدينة الورود وعروس المصائف

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
طبيعة وأجواء ساحرة.. الطائف مدينة الورود وعروس المصائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعد مدينة الطائف من أجمل مدن السعودية السياحية؛ حيث تمتاز بأسواقها الشعبية، وبساتين الفاكهة، ومزارع الورود، والطبيعة الجبلية الساحرة.

كذلك تزخر الطائف بتراثها التاريخي العريق وحدائقها وأوديتها وأجوائها العليلة التي تجذب السياح من المملكة ومن مختلف دول العالم.

قد يهمّك أيضاً
أمطار متوقعة على مرتفعات جازان وعسير والباحة غدًا

أمطار متوقعة على مرتفعات جازان وعسير والباحة غدًا

الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي

الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي

أهم معالم الطائف السياحية

والطائف تشتهر بأنها “مدينة الورود، وعروس المصائف” لما تمتاز به من مناخ معتدل وطبيعة خلابة، فضلاً عن موقعها المتميز بالقرب من أهم مدن السعودية، حيث تبعد عن مدينة مكة المكرمة قرابة الساعة بالسيارة، وكذلك تمتاز بقربها من مدينة جدة وما بها من شواطئ خلابة.

1- منطقة الهدا

تشتهر مدينة الطائف بالعديد من الأماكن السياحية المفتوحة وسط الطبيعة الرائعة، ومن أبرز منتزهات الطائف هي منطقة الهدا الواقعة بالطريق الدائري الأول، وتشتهر بوجود تلفريك الهدا، والعديد من المتنزهات الترفيهية، مثل قرية الكر السياحية، والتي تعج بالألعاب الترفيهية وصالات التزلج والمطاعم والمتاجر، كما يأخذك تلفريك الطائف في رحلة مشوقة لتستمتع بأجمل إطلالة للمنطقة من الأعلى.

2- منطقة الشفا

تعد منطقة الشفا ثاني أهم الأماكن السياحية في الطائف بعد منطقة الهدا وهي تمتاز بجوها المعتدل؛ الناتج عن موقعها الذي يرتفع عن سطح البحر لأكثر من 2500 م، وطبيعتها الجبلية، وأوديتها الخصبة الممتدة، والتي يكثر بها مزارع الفاكهة والخضراوات والورد؛ لذلك نجد منطقة الشفا تشتهر بصناعة أغلى أنواع العطور، وعسل النحل، والسمن الشفوي وغيرها.

3- منتزه الردف

يعد من أهم منتزهات الطائف وأجملها على الإطلاق. يقع منتزه الردف جنوب مدينة الطائف على طريق شهار، ومقام على مساحة كبيرة، تقدر بحوالي 565 ألف م2.

4- حديقة حيوان الطائف

إذا كنت ستخرج بصحبة عائلتك، فلا تفوت زيارة حديقة حيوان الطائف أشهر حدائق الطائف وأكثرها شعبية. تستقطب حديقة حيوان الطائف الآلاف من داخل المملكة السعودية، وكذلك من دول الخليج؛ لاحتوائها على العديد من الأنشطة المميزة، بجانب حيواناتها وطيورها المختلفة، حيث يوجد داخلها مسرحاً مفتوحاً؛ لإقامة المسابقات، والبرامج الترفيهية المختلفة، وكذلك منطقة مطاعم، وقاعات أفلام وثائقية عن الحيوانات، وأبرزها الديناصورات.

5- منتزه الجبل الأخضر الطائف

يعد منتزه الجبل الأخضر بالطائف أحد أهم وجهات السياحة في السعودية للعوائل بمختلف أعمارهم. ستجد داخل هذا المنتزه الرائع الترفيه، والتسلية، والمطاعم، وكافة المرافق، ولكن وسط أجواء طبيعية خلابة. أبرز المرافق التي ستجدها داخل منتزه الجبل الأخضر الطائف الألعاب الترفيهية العالمية، التي تخص الكبار، وأخرى للصغار، والتي يتم صيانتها بشكل دوري.

6- حديقة الملك فهد الطائف

حديقة الملك فهد الطائف هي ملاذ العائلات خلال فصل الصيف؛ للاستمتاع بمناظرها الطبيعية الخلابة، وتنسيقها وهندستها المنمقة بشكل مذهل.

7- منتزه الملك عبد الله الطائف

يقع هذا المنتزه الرائع شرق مدينة الطائف، ومقام على مساحة 150 ألف م2. ويمتاز منتزه الملك عبد الله الطائف بتنسيقه المنمق الجامع بين المساحات الخضراء، والجلسات الرائعة للعائلات، مع توافر عدد كبير من الملاعب الرياضية، وكذلك العديد من المناطق الترفيهية للأطفال، فضلاً عن المرافق الهامة، مثل دورات المياه، والمساجد.

حزمة من البرامج والفعاليات

من جهته، أكد حسن الحمدي عضو مؤسس في نادي الإرشاد السياحي، أن النادي يقدم حزمة من البرامج والفعاليات التعريفية لمناطق الطائف الأكثر جمالا وتراثا والتي تستهوي السائح المحلي والخليجي والعالمي أيضا.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم