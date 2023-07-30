طبيعة وأجواء ساحرة.. الطائف مدينة الورود وعروس المصائف

تعد مدينة الطائف من أجمل مدن السعودية السياحية؛ حيث تمتاز بأسواقها الشعبية، وبساتين الفاكهة، ومزارع الورود، والطبيعة الجبلية الساحرة.

كذلك تزخر الطائف بتراثها التاريخي العريق وحدائقها وأوديتها وأجوائها العليلة التي تجذب السياح من المملكة ومن مختلف دول العالم.

أهم معالم الطائف السياحية

والطائف تشتهر بأنها “مدينة الورود، وعروس المصائف” لما تمتاز به من مناخ معتدل وطبيعة خلابة، فضلاً عن موقعها المتميز بالقرب من أهم مدن السعودية، حيث تبعد عن مدينة مكة المكرمة قرابة الساعة بالسيارة، وكذلك تمتاز بقربها من مدينة جدة وما بها من شواطئ خلابة.

1- منطقة الهدا

تشتهر مدينة الطائف بالعديد من الأماكن السياحية المفتوحة وسط الطبيعة الرائعة، ومن أبرز منتزهات الطائف هي منطقة الهدا الواقعة بالطريق الدائري الأول، وتشتهر بوجود تلفريك الهدا، والعديد من المتنزهات الترفيهية، مثل قرية الكر السياحية، والتي تعج بالألعاب الترفيهية وصالات التزلج والمطاعم والمتاجر، كما يأخذك تلفريك الطائف في رحلة مشوقة لتستمتع بأجمل إطلالة للمنطقة من الأعلى.

2- منطقة الشفا

تعد منطقة الشفا ثاني أهم الأماكن السياحية في الطائف بعد منطقة الهدا وهي تمتاز بجوها المعتدل؛ الناتج عن موقعها الذي يرتفع عن سطح البحر لأكثر من 2500 م، وطبيعتها الجبلية، وأوديتها الخصبة الممتدة، والتي يكثر بها مزارع الفاكهة والخضراوات والورد؛ لذلك نجد منطقة الشفا تشتهر بصناعة أغلى أنواع العطور، وعسل النحل، والسمن الشفوي وغيرها.

3- منتزه الردف

يعد من أهم منتزهات الطائف وأجملها على الإطلاق. يقع منتزه الردف جنوب مدينة الطائف على طريق شهار، ومقام على مساحة كبيرة، تقدر بحوالي 565 ألف م2.

4- حديقة حيوان الطائف

إذا كنت ستخرج بصحبة عائلتك، فلا تفوت زيارة حديقة حيوان الطائف أشهر حدائق الطائف وأكثرها شعبية. تستقطب حديقة حيوان الطائف الآلاف من داخل المملكة السعودية، وكذلك من دول الخليج؛ لاحتوائها على العديد من الأنشطة المميزة، بجانب حيواناتها وطيورها المختلفة، حيث يوجد داخلها مسرحاً مفتوحاً؛ لإقامة المسابقات، والبرامج الترفيهية المختلفة، وكذلك منطقة مطاعم، وقاعات أفلام وثائقية عن الحيوانات، وأبرزها الديناصورات.

5- منتزه الجبل الأخضر الطائف

يعد منتزه الجبل الأخضر بالطائف أحد أهم وجهات السياحة في السعودية للعوائل بمختلف أعمارهم. ستجد داخل هذا المنتزه الرائع الترفيه، والتسلية، والمطاعم، وكافة المرافق، ولكن وسط أجواء طبيعية خلابة. أبرز المرافق التي ستجدها داخل منتزه الجبل الأخضر الطائف الألعاب الترفيهية العالمية، التي تخص الكبار، وأخرى للصغار، والتي يتم صيانتها بشكل دوري.

6- حديقة الملك فهد الطائف

حديقة الملك فهد الطائف هي ملاذ العائلات خلال فصل الصيف؛ للاستمتاع بمناظرها الطبيعية الخلابة، وتنسيقها وهندستها المنمقة بشكل مذهل.

7- منتزه الملك عبد الله الطائف

يقع هذا المنتزه الرائع شرق مدينة الطائف، ومقام على مساحة 150 ألف م2. ويمتاز منتزه الملك عبد الله الطائف بتنسيقه المنمق الجامع بين المساحات الخضراء، والجلسات الرائعة للعائلات، مع توافر عدد كبير من الملاعب الرياضية، وكذلك العديد من المناطق الترفيهية للأطفال، فضلاً عن المرافق الهامة، مثل دورات المياه، والمساجد.

حزمة من البرامج والفعاليات

من جهته، أكد حسن الحمدي عضو مؤسس في نادي الإرشاد السياحي، أن النادي يقدم حزمة من البرامج والفعاليات التعريفية لمناطق الطائف الأكثر جمالا وتراثا والتي تستهوي السائح المحلي والخليجي والعالمي أيضا.