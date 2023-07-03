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ليلة طربية ينتظرها الجمهور

طرح تذاكر حفل محمد عبده في الأحساء غدًا

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
طرح تذاكر حفل محمد عبده في الأحساء غدًا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفنان محمد عبده، لإحياء حفله الغنائي في محافظة الأحساء، يوم الخميس المقبل، وسط شغف وانتظار جمهوره لقضاء ليلة طربية فريدة من نوعها مع فنان العرب بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك فيصل.

حفل محمد عبده بالأحساء

ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر حفل محمد عبده في الأحساء غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا عبر هذا الرابط (هنا).

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وذكرت شركة “روتانا” عبر حسابها على موقع “تويتر” “فنان العرب وموعد جديد مع الطرب.. انتظرونا في الأحساء يوم 6 يوليو ضمن حفلات جولة المملكة 2023”.

جولة المملكة 2023

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في تقديم فعاليات فنية متنوعة حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.

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