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طقس أغسطس في السعودية: درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
طقس أغسطس في السعودية: درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى
المواطن - فريق التحرير

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كشف د. عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أبرز السمات المناخية لشهر أغسطس، مشيرًا إلى أن بدايته توافق بالهجري 14 محرم 1445هـ، وعدته 31 يومًا، وهو من أشهر الصيف، وينتهي في 15 صفر 1445هـ.

طقس أغسطس

وتوقع الحصيني أن تشهد أجواء السعودية خلال شهر أغسطس، درجات حرارة أقل من شهر يوليو للوسطى، إلا إذا وافق تقدم رطوبة يكون وقعها والإحساس بالحرارة أشد.

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ولفت الحصيني إلى أن شهر أغسطس يعتبر من أشد الشهور حرارة على الشام وأوروبا إذا ما وافق تمركز كتلة هوائية حارة، وهذا يقع في الغالب.

وتابع: تزداد الرطوبة على السواحل، وأحيانًا تمتد للمناطق الداخلية.

وبحسب ما ذكر خبير الطقس والأرصاد، يعتبر أغسطس من مواسم الأمطار على جازان وعسير بالدرجة الأولى ثم الباحة ومكة بالدرجة الثانية فالمدينة بالدرجة الثالثة ثم تبوك ثم أقصى جنوب غرب وغرب الرياض وحائل والقصيم ثم الجوف والشمالية، قد يمتد الى أجزاء من وسط وشرق المملكة بشكل أقل.

وأردف الحصيني: في الرابع والعشرين من أغسطس يدلق سهيل، ويخف الحر تدريجيًّا- إن شاء الله- مع بقاء الأجواء حارة، لكن أخف مما سبقها من أيام ويتلطف الليل ثم يبرد آخر الليل تدريجيًّا ويكثر التمر، وترتفع في آخره المياه في الآبار والقلبان تبعًا لتناقص درجات الحرارة.

استمرار الموجة الحارة

وتوقع محلل الأرصاد عقيل العقيل، استمرار الأجواء الحارة على الأجزاء الشرقية من السعودية بدرجات حرارة تتراوح من 48 إلى 50 درجة مئوية.

درجات الحرارة

وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: اليوم في جدة درجة الحرارة العظمى وصلت إلى 46 درجة مئوية، أما في الدمام وصلت 48 درجة مئوية، وفي العاصمة الرياض وصلت درجة الحرارة إلى 44 درجة مئوية.

ولفت محلل الأرصاد إلى أن هذه المؤشرات تدل على استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة الأسبوع القادم.

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