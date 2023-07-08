طلال الفهد رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي لـ4 أعوام

انتُخب الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح، رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي لولاية جديدة مدتها 4 أعوام، اليوم السبت، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي

وعُقدت اليوم الجمعية العمومية الـ42 للمجلس الأولمبي الآسيوي، وحسم الشيخ طلال الفهد الرئاسة لصالحه، بعدما تفوّق على مواطنه رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، حسين المسلم، وحصل على 24 مقابل 20 صوتًا.

وكان الشيخ أحمد الفهد، قد تنحى عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، في سبتمبر عام 2021، وتولى الرئيس الفخري، الهندي راجا راندير سينج، الرئاسة مؤقتًا، وأدار جلسة الانتخابات الأولى في تاريخ المجلس.

تعليق طلال الفهد

وطلب الشيخ طلال الفهد صاحب الـ58 عامًا، في بداية تقديمه لبرنامج الانتخابي بالوقوف دقيقة صمت عن روح الأمين العام للجنة الأولمبية السورية.

وشدد على أنه سيركّز على الحوكمة جيدة، الاستدامة مالية، برامج تطوير للرياضات والرياضيين، كما وعد بتجديد الاتفاق الدبلوماسي مع السلطات الكويتية، فضلاً عن برامج التعليم وألعاب آسيوية بجودة مرتفعة.

وأضاف طلال الفهد: “أنا قادم من بيت ومدرسة رياضية تعود إلى 60 سنة. والدي كان أحد مؤسسي المجلس الأولمبي الآسيوي. شقيقي كان قائد ورئيس المجلس بدعمكم. سأتبعهم”.

وتابع الشيخ طلال الفهد: “أعدكم الآن بأنني سأوحّد آسيا مجددًا، ولا شيء سيهدّد الألعاب أو موظفي المجلس. أعدكم بأنكم لن تروا هذا (المشهد) مجددًا، ولن تقفلوا الباب أمام أي شخص من آسيا. أبوابنا ستكون مفتوحة دومًا”.