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توطين 50% من الإنفاق الدفاعي بحلول نهاية العقد

طموح محمد بن سلمان لتعزيز الدفاع الجوي لا حدود له

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
طموح محمد بن سلمان لتعزيز الدفاع الجوي لا حدود له
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أشادت تقارير محلية وعالمية بطموح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن تعزيز الدفاع الجوي للبلاد، فلم يقتصر الأمر على شراء العديد من طائرات بدون طيار أو مستلزمات جيش الدفاع من الغرب، بل يقوم السعوديون أيضًا بتطوير طائرات مقاتلة بدون طيار أو طائرات بدون طيار لضمان التنافس إقليميًّا.

طموح ولي العهد

وقال موقع “Ruetir”: إن ولي العهد طموح جدًّا بشأن تعزيز الدفاع الجوي لبلاده، ليس فقط شراء طائرات مقاتلة مختلفة، بل يقوم السعوديون أيضًا بتطوير طائرات بدون طيار قتالية أو مركبات جوية بدون طيار للتنافس مع دول المنطقة. وأضاف: تعمل صناعة الدفاع السعودية بجد لتوطين وتطوير المركبات الجوية المحلية بدون طيار، في حين تهدف رؤية 2030، إلى توطين 50% من الإنفاق الدفاعي بحلول نهاية العقد.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الثلاثاء، أن أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شهدا مراسم توقيع عقدين بين شركة الصناعات الدفاعية التركية بايكار ووزارة الدفاع السعودية. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة : إن السعودية ستشتري الطائرات .

استراتيجيات تطوير الطائرات بدون طيار

ووفقًا لـ “Ruetir”، فإن هناك خمس إستراتيجيات للأمير محمد بن سلمان لتطوير طائرات بدون طيار، ودعم صناعة الدفاع المحلي، كما أنه في عام 2023، تعمل خمس كيانات سعودية كبرى على تطوير برامج الطائرات بدون طيار في السعودية، بما في ذلك الصناعات العسكرية السعودية (SAMI) والهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI).

كما تم تطوير أكثر من تسعة برامج محلية للطائرات بدون طيار في السنوات الأخيرة، وتخدم هذه البرامج صناعات الطائرات بدون طيار وقطاعات السوق التي تطلبها القوات المسلحة السعودية.

السعودية مركز عالمي لتكنولوجيا المسيرات

وتمتلك المملكة العربية السعودية القدرة على أن تصبح مركزًا عالميًّا لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار، بموجب خطط من قبل مركز الثورة الصناعية الرابعة (4IR) الذي تم إطلاقه حديثًا في الرياض بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، في تصريحات سابقة: إن الصناعات العسكرية تعمل على إنتاج طائرة مُسيرة بأيدٍ سعودية. وأضاف وليد أبو خالد في لقاء أُذيع عبر قناة “الإخبارية” الرسمية، أنه “سيتم توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري قبل حلول 2030”.

أكبر مصنع للذخائر

وأشار إلى أن الشركة تعمل على إنشاء أحد أكبر مصانع الذخائر عالميًّا، وتوطين شتى قطاعات الدفاع. وتأتي تصريحات المسؤول عن الاهتمام بتصنيع طائرات بدون طيار في غضون اهتمام إقليمي لافت بهذا النوع من الطائرات.

 

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