طيران ناس يحقق نموًا في الإيرادات بنسبة 46%

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران اﻻقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، نمو إيراداته خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 46٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 26% إلى حوالي 5 ملايين مسافر وزادت السعة المقعدية بنسبة 19٪، بدعم من زيادة حجم أسطول الطائرات بنسبة 19% إلى 51 طائرة، بحسب تقرير الأداء نصف السنوي للعام الجاري.

أداء طيران ناس

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: “فخورون بأداء طيران ناس خلال النصف الأول من عام 2023. وسيبقينا هذا الأداء التشغيلي الرائد في الصناعة على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا للعام بأكمله بينما نعمل باستمرار على توسيع شبكتنا، وإنشاء شراكات جديدة وتعزيز قدراتنا التشغيلية”.

وأشار المهنا إلى أن أرقام النمو والارتفاعات التي شهدها طيران ناس تأتي نتيجة لخطط النمو والتوسع التي أطلقتها الشركة منذ بداية العام.

10 وجهات وخطوط جديدة

وأضاف “أطلقنا خلال صيف هذا العام 10 وجهات وخطوط جديدة، كما أصبحنا أول ناقل جوي سعودي يطلق رحلات مباشرة من الرياض وجدة إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة، وبدأنا بالشراكة مع برنامج الربط الجوي تسيير رحلات مباشرة من جدة وسط آسيا إلى مدن بيشكيك وأوش في قيرغيزستان وآلماتي في كازاخستان مع زيادة رحلاتنا الأسبوعية إلى طشقند عاصمة أوزبكستان”.

ولفت المهنا إلى أن طيران ناس نقل خلال موسم الحج هذا العام، أكثر من 100 ألف حاج من 13 دولة، بعد أن تسلمت الشركة في مايو الماضي الطائرة الرابعة من طراز إيرباص A330 عريض البدن، لتعزيز قدراتنا التشغيلية، إضافة إلى تسلم طائرتي إيرباص جديدتين من طراز A320neo في يونيو تمثلان الدفعة الثالثة من 19 طائرة من ذات الطراز من المقرر تسلمها في العام الحالي، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص، خلال معرض باريس الدولي للطيران، لشراء 30 طائرة جديدة أخرى من طراز A320neo لزيادة حجم الأسطول.

تأشيرة العبور الترانزيت

وفيما يخص تقديم الخدمات للمسافرين، قال المهنا “خلال شهر يناير، أتاح طيران ناس إمكانية الحصول على تأشيرة العبور “الترانزيت” إلى السعودية للمسافرين عبر الموقع الإلكتروني للشركة وفقًا لشروط ومتطلبات نظام وزارة الخارجية، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصتنا لتنسيق العطلات والرحلات “عطلات ناس” nasholidays.com في شكل جديد، مما يتيح لضيوفنا تنسيق باقة السفر الخاصة بهم وتصميم عطلات مثالية عبر نافذة واحدة وتجربة سلسة”.

وأضاف “بفضل موظفينا المتفانين، قفزنا إلى مركز مرموق عالميًا لنصبح في المركز الرابع ضمن أفضل خمس شركات طيران اقتصادي في العالم وفق منظمة سكاي تراكس وهي أهم معيار لقياس الأداء في صناعة الطيران، وسنواصل العمل للحفاظ على مكانتنا وتعزيزها على المدى الطويل للحفاظ على نمونا القوي، مما يعزز قدرتنا على المشاركة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالسعودية إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

1500 رحلة أسبوعية

ويربط طيران ناس حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة “سكاي تراكس” العالمية في 2023 للمرة السادسة على التوالي، وهي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفه كرابع أفضل طيران اقتصادي بالعالم، إضافة إلى جائزة “أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط” في 2022، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة “أبيكس” APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التقييم 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.