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نجحت في ترميز مشاهير التفاهة

عائلات تقحم بناتها في الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل لكسب المال

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
عائلات تقحم بناتها في الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل لكسب المال
المواطن - فريق التحرير

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سلطت قناة الإخبارية الضوء على ظاهرة فلس المشاهير، وإقحام عائلات لبناتها في فضاء مواقع التواصل لسد الفراغ وكسب المال، مشيرة إلى أنه لهث وراء المال والشهرة.

لهث وراء الشهرة والأموال

لفتت القناة إلى لهث بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وراء المال، لتحقيق الشهرة والكسب السريع، وتكون وسيلتهم الأشهر هي الابتذال وإفشاء أسرارهم العائلية.

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وقال التقرير الذي عرضته القناة: إن ظاهرة صعود مشاهير الفلس، تجتاح المجتمع واللهث وراء المال يجعل الابتذال وسيلتهم الجاهزة دائمًا عندما تخفت الأضواء، فلا مانع من إفشاء الأسرار العائلية أو بيعها بمعنى أوضح.

فلس المشاهير

وأشار إلى أن بعض العائلات أقمحت بناتها في هذا العالم، وتدشين هاشتاجات فاضحة ومعيبة لترميزهن، دون اكتراث إلا بما سيضيفه ذلك إلى أرصدتهن البنكية، مضيفًا أن المشكلة الأكبر هي تصدير مشاهير الفلس على أنهن رموز مجتمعية وتقديمهم كإعلاميين وفنانين رغم فراغ المحتوى إلا من استعراض ملامح الثراء كحديثي نعمة.

وفي ختام التقرير، تم التذكير بما قاله أستاذ الفلسفة آلان دونو في كتابه نظام التفاهة: إن هؤلاء المشاهير يتميزون بقدرتهم على استقطاب تافهين آخرين، مضيفًا أن مواقع التواصل الاجتماعي نجحت في ترميز مشاهير التفاهة وحجب النماذج الفعلية للكفاح والنجاح.

 

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