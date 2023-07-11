إصدار لائحة تنفيذية مفصلة لـ العقار خلال 120 يومًا مُزحة بين بايدن وأردوغان بشأن انتخابات الرئاسة 2024 10 أطعمة تفوق البرتقال في فيتامين سي طرح 3 فرص استثمارية وفتح 6 مظاريف أخرى بالخفجي تفاصيل آخر دقيقة قبل انفجار الغواصة تيتان 30 نوعًا من الخفافيش في السعودية وهذا دورها مدفيديف: الحرب العالمية الثالثة تقترب أسباب عصف الرياح خلال الأيام الحالية مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن عائلات تقحم بناتها في الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل لكسب المال
سلطت قناة الإخبارية الضوء على ظاهرة فلس المشاهير، وإقحام عائلات لبناتها في فضاء مواقع التواصل لسد الفراغ وكسب المال، مشيرة إلى أنه لهث وراء المال والشهرة.
لفتت القناة إلى لهث بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وراء المال، لتحقيق الشهرة والكسب السريع، وتكون وسيلتهم الأشهر هي الابتذال وإفشاء أسرارهم العائلية.
وقال التقرير الذي عرضته القناة: إن ظاهرة صعود مشاهير الفلس، تجتاح المجتمع واللهث وراء المال يجعل الابتذال وسيلتهم الجاهزة دائمًا عندما تخفت الأضواء، فلا مانع من إفشاء الأسرار العائلية أو بيعها بمعنى أوضح.
وأشار إلى أن بعض العائلات أقمحت بناتها في هذا العالم، وتدشين هاشتاجات فاضحة ومعيبة لترميزهن، دون اكتراث إلا بما سيضيفه ذلك إلى أرصدتهن البنكية، مضيفًا أن المشكلة الأكبر هي تصدير مشاهير الفلس على أنهن رموز مجتمعية وتقديمهم كإعلاميين وفنانين رغم فراغ المحتوى إلا من استعراض ملامح الثراء كحديثي نعمة.
وفي ختام التقرير، تم التذكير بما قاله أستاذ الفلسفة آلان دونو في كتابه نظام التفاهة: إن هؤلاء المشاهير يتميزون بقدرتهم على استقطاب تافهين آخرين، مضيفًا أن مواقع التواصل الاجتماعي نجحت في ترميز مشاهير التفاهة وحجب النماذج الفعلية للكفاح والنجاح.
فيديو | عائلات تقحم بناتها في فضاء مواقع التواصل لسد الفراغ وكسب المال
فهل يحتاج الأمر لإعادة النظر في جعل التافهين مشاهير وأثرياء؟#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VxYhPtw1aV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2023