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أكد أنه لا يتعرض هو وزملاؤه للترهيب بسهولة

عبدالعزيز بن سلمان: أسواق النفط لن يتم تركها دون رقابة

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
عبدالعزيز بن سلمان: أسواق النفط لن يتم تركها دون رقابة
المواطن - فريق التحرير

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وعد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بالاستمرار في مفاجأة أسواق النفط والقيام “بكل ما هو ضروري”.

وأكد وزير الطاقة، في تصريحات صحفية له، مطمئنًا الجميع بضرورة إدراك أن أسواق النفط لن يتم تركها دون رقابة، بحسب قناة العربية.

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وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “بالتأكيد أنا في منطقة الراحة الخاصة بي، لهذا أنا أستمتع بيومي، وسأستمتع بما تبقى من اليوم”.

وأكد أنه لا يتعرض هو وزملاؤه للترهيب بسهولة، وأنهم يركزون بشدة على أعمالهم فقط.

قصص غير صحيحة

وعلق على بعض الأخبار المتداولة: “أسمع بعض هذه القصص هنا وهناك وأضحك، لأنني أعلم أن الأمر سيستغرق أسبوعًا أو أسبوعين، أي أنه مهما كانت روايتهم للقصص، فسوف تنكرها الحقائق بخلاف الاضطرار إلى بذل جهد لمحاولة إثبات أن هذه القصص غير صحيحة”.

وطالب بأن يتمكن الناس من الاستماع إلى ما نقوله لهم مباشرة وبدلًا من سماعه من جهة ثانية، أو من جهة ثالثة، أو رابعة، حيث يتم تغيير محتوى الرسالة.

منطقة الراحة

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أنه في منطقة الراحة المطلقة، قائلًا: “سوف أجمع بين ما قاله آلان جرينسبان ودراجي، إننا سنكمل جهود الأسواق المفاجئة، وسأقوم بتغيير بسيط على ما قاله دراجي، سنفعل كل ما هو ضروري، وليس كل ما يتطلبه الأمر، بل ما هو ضروري”.

وتابع: “أود أن أقتبس من أغنية إلتون جون، ما زلنا واقفين، وسوف نضيء”.

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