عبدالعزيز بن سلمان: لا أجد أمرًا أخلاقيًّا أكثر من تأمين الطاقة لمليار شخص

تداولت وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي كلمات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال قمة وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، حيث وصفها البعض بالقوية والشجاعة، بعدما طالب فيها بالتكاتف الدولي من أجل مساعدة الشعوب للتغلب على فقر الطاقة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته بقمة العشرين التي انطلقت أمس السبت: “لقد سمعنا كثيرًا من الخطابات عن الأخلاقيات، ولا أجد أمرًا أخلاقيًّا أكثر من تأمين الطاقة لأكثر من مليار شخص محروم من أبسط وسائل الطاقة”.

وقدم وزير الطاقة حُجة قوية للقضاء على فقر الطاقة، موضحًا أن إفريقيا تحتاج إلى المزيد من الطاقة، والمزيد من الإنتاجية، والمزيد من الازدهار، ويجب أن يكون التركيز على مصدر موثوق وميسور التكلفة لقوة التوزيع الأساسية لإخراج الأفارقة من فقر الطاقة. وأضاف: “هذه قضية أخلاقية وقضية حقوق إنسان“.

Today at the #G20 HRH Abdulaziz bin Salman, the Saudi Arabian minister of energy made a strong case for eradicating energy poverty. Africa needs more energy, more productivity, more prosperity.

The focus should be having affordable and reliable source of baseload dispatchable… pic.twitter.com/AFqNG2YU9f

— NJ Ayuk (@nj_ayuk) July 23, 2023