عدد من مروجي المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية، ضمن حملتها الكبرى للحرب على المخدرات –بالمرصاد-.

تفاصيل المضبوطات

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات: إنه تم القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة؛ لترويجهم 29.67 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

شبو وهيروين وأقراص

كما أشارت إلى القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بمنطقة الرياض؛ لترويجه 4.38 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر –الشبو- ومادة الهيروين المخدر، فضلًا عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأضافت: كما تم القبض على 3 مواطنين بمنطقة الجوف؛ لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.