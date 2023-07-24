عدد من مروجي المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية، ضمن حملتها الكبرى للحرب على المخدرات –بالمرصاد-.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات: إنه تم القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة؛ لترويجهم 29.67 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
كما أشارت إلى القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بمنطقة الرياض؛ لترويجه 4.38 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر –الشبو- ومادة الهيروين المخدر، فضلًا عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وأضافت: كما تم القبض على 3 مواطنين بمنطقة الجوف؛ لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/UDGBTac2FP
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) July 23, 2023