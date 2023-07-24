Icon

10 مسارات للملتقى العلمي الصيفي للطلاب في الطائف Icon لحظة انهيار جسر في اليونان وسقوط قتلى Icon هاري كين يستقر على الانتقال لـ بايرن ميونخ Icon ترامب: انضمام أوكرانيا للناتو ضرب من الجنون Icon عدد من مروجي المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة Icon الهند توقف البحث عن ناجين جراء الانهيار الأرضي Icon لقطات لـ ترحيب الجماهير بالصفقات الجديدة وجيسوس في لقاء الهلال والكويت الكويتي Icon نظام الوساطة العقارية الجديد يلغي العشوائية في التعاملات Icon الاستعانة بالفيلة لإجراء الانتخابات في كمبوديا Icon كل عقد غايته التستر التجاري باطل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السلطات اتخذت الإجراءات النظامية بحقهم

عدد من مروجي المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
عدد من مروجي المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية، ضمن حملتها الكبرى للحرب على المخدرات –بالمرصاد-.

تفاصيل المضبوطات

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات: إنه تم القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة؛ لترويجهم 29.67 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري

القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

شبو وهيروين وأقراص

كما أشارت إلى القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بمنطقة الرياض؛ لترويجه 4.38 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر –الشبو- ومادة الهيروين المخدر، فضلًا عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأضافت: كما تم القبض على 3 مواطنين بمنطقة الجوف؛ لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي
السعودية اليوم

6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة...

السعودية اليوم
إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة
السعودية اليوم

إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة

السعودية اليوم
مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي
الرياضة

مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف...

الرياضة
ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم وحائل
أخبار أمنية

ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم...

أخبار أمنية
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة...

السعودية اليوم
مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان الدخول للجامعة
العالم

مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان...

العالم