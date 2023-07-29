عدد من مروجي المخدرات في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية بمناطق مختلفة، خلال الأيام الماضية، ضمن الحملة الأمنية الكبرى الحرب على المخدرات –بالمرصاد-.

تفاصيل الضبطيات

وقال الأمن العام في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي عبر موقع تويتر، إنه تم القبض على مواطن بحفر الباطن قام بإنشاء قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، نشر من خلالها محتوى جنسيًا، وتحرشًا لفظيًا بطفل، وقام بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء في بث مباشر عبر تطيق آخر.

وأضاف: كما تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود، قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر في جدة، فضلًا عن القبض على مواطنين قاما بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، في القريات، وضبط بحوزتهم سلاحا ناري، وذخيرة حية، ومبلغ مالي.

حشيش وإمفيتامين وذخيرة

وأردف الأمن العام، وفي حائل، تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، بينما في صبيا تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن، قاموا بترويج 34.8 كيلو جرام من نبات القات المخدر، مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهما.

ولفت الأمن العام إلى أنه تم القبض أيضا على مواطن في المنطقة الشرقية قام بإنشاء قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع خادشة للحياء، بالإضافة إلى مواطن في القنفذة قام باتخاذ منزل تحت الإنشاء وكرا لترويج 10.506 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته ذخيرة حية، وهواتف متنقلة

وفي الرس، أشار الأمن العام إلى القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته هواتف متنقلة.

وأوضح الأمن العام أيضًا أنه تم القبض على مواطن قام بالاعتداء على امرأة بالضرب في أحد الأماكن العامة بتبوك، والقبض جارٍ على من وثق ونشر المحتوى المرئي، لمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلًا عن القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدر في جدة.