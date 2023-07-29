Icon

موعد إجراء ساديو ماني الفحوصات الطبية للانضمام إلى النصر Icon السلفادور تدعم ملف الرياض لاستضافة إكسبو 2030 Icon نتائج الدفعة الأولى من القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن Icon إشادة بجاهزية ملعب الطائف مع انطلاق مباريات البطولة العربية Icon البدء بتأهيل طريق الشمال الدولي المار برفحاء Icon والد الشيف بوراك يسخر من ابنه ويرد على اتهاماته لأول مرة Icon الجماهير ترفض سخرية عبدالله الحربي من نجم النصر Icon ارتفاع أسعار البنزين حول العالم يثير قلق البنوك المركزية Icon ترشيح حمد بن خليفة لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي Icon عدد من مروجي المخدرات في قبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

عدد من مروجي المخدرات في قبضة الأمن

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
عدد من مروجي المخدرات في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية بمناطق مختلفة، خلال الأيام الماضية، ضمن الحملة الأمنية الكبرى الحرب على المخدرات –بالمرصاد-.

تفاصيل الضبطيات

وقال الأمن العام في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي عبر موقع تويتر، إنه تم القبض على مواطن بحفر الباطن قام بإنشاء قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، نشر من خلالها محتوى جنسيًا، وتحرشًا لفظيًا بطفل، وقام بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء في بث مباشر عبر تطيق آخر.

قد يهمّك أيضاً
شباب ينقذون حاشيًا علق في حفرة بأحد الطرقات في السعودية

شباب ينقذون حاشيًا علق في حفرة بأحد الطرقات في السعودية

السفير الياباني في السعودية ينعى والدته بكلمات مؤثرة

السفير الياباني في السعودية ينعى والدته بكلمات مؤثرة

وأضاف: كما تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود، قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر في جدة، فضلًا عن القبض على مواطنين قاما بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، في القريات، وضبط بحوزتهم سلاحا ناري، وذخيرة حية، ومبلغ مالي.

حشيش وإمفيتامين وذخيرة

وأردف الأمن العام، وفي حائل، تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، بينما في صبيا تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن، قاموا بترويج 34.8 كيلو جرام من نبات القات المخدر، مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهما.

ولفت الأمن العام إلى أنه تم القبض أيضا على مواطن في المنطقة الشرقية قام بإنشاء قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع خادشة للحياء، بالإضافة إلى مواطن في القنفذة قام باتخاذ منزل تحت الإنشاء وكرا لترويج 10.506 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته ذخيرة حية، وهواتف متنقلة

وفي الرس، أشار الأمن العام إلى القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته هواتف متنقلة.

وأوضح الأمن العام أيضًا أنه تم القبض على مواطن قام بالاعتداء على امرأة بالضرب في أحد الأماكن العامة بتبوك، والقبض جارٍ على من وثق ونشر المحتوى المرئي، لمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلًا عن القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدر في جدة.

 

 

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم