Icon

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف Icon شروط الاستفادة من حافز الاستدامة Icon واتساب يعود للعمل Icon اقتحام منزل سفير السودان بالأردن Icon أول ظهور لقائد فاغنر بعد تمرده الفاشل ونفيه خارج روسيا Icon قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل Icon النصر ينسحب من صفقة أوتافيو Icon تعطل واتساب في عدد من دول العالم Icon روسيا تحذر: أي سفينة تتجه لأوكرانيا تعتبر عسكرية Icon ولي العهد يلتقي رئيس طاجيكستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أملًا في ضمه بالميركاتو الصيفي

عرض جديد من الهلال لحسم صفقة لوكاكو

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
عرض جديد من الهلال لحسم صفقة لوكاكو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسعى إدارة نادي الهلال، للتعاقد مع نجم تشيلسي ومنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، روميلو لوكاكو، لتدعيم هجوم الفريق قبل بداية الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يرفع العرض

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية: “نادي الهلال رفع عرضه للمهاجم البلجيكي بقيمة 80 مليون يورو يحصل عليها روميلو لمدة عامين”.

قد يهمّك أيضاً
شركات التكنولوجيا ضحايا حرب الرقائق بين واشنطن وبكين

شركات التكنولوجيا ضحايا حرب الرقائق بين واشنطن وبكين

توديع الحجاج المغادرين بمطار جدة ضمن مبادرة حفاوة

توديع الحجاج المغادرين بمطار جدة ضمن مبادرة حفاوة

لوكاكو
المهاجم البلجيكي – المصدر sempreinter

وأضافت: “هذا يعد كافيًا بالنسبة لسيباستيان ليدور، محامي لوكاكو، إلا أن المهاجم لا يزال ينتظر تقديم يوفنتوس عرضًا لضمه، روميلو غير مستعد لمغادرة أوروبا ويوفنتوس هو الوحيد المهتم به”.

وتابعت الصحيفة الإيطالية: “يوفنتوس مستعد لتقديم عرض لتشيلسي بقيمة 40 مليون يورو، إلا أنه لا يمكنه تقديم عرض رسمي إذا لم يقم النادي ببيع دوسان فلاهوفيتش، المرتبط بباريس سان جيرمان”.

لوكاكو
المهاجم البلجيكي – المصدر @RudyGaletti

غموض مستقبل لوكاكو

وجاء في ختام التقرير: “لوكاكو في عجلة من أمره لحسم مستقبله ومغادرة تشيلسي، حيث يتدرب بشكل منفصل حتى الآن، ولم ينضم لقائمة فريقه المسافرة إلى الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة”.

وكان المهاجم البلجيكي يرغب في الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، بعدما لعب في صفوفه معارًا بالموسم الماضي، إلا أن النادي الإيطالي انسحب من الصفقة بسبب مطالب تشيلسي المالية.

نجم إنتر ميلان لوكاكو
المهاجم البلجيكي – المصدر @Inter_en

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية...

السعودية اليوم
نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن
الرياضة

نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري...

الرياضة
رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة ووفادة
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي
وظائف

وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

وظائف
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم
مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر
العالم

مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة...

العالم
وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العربية
الرياضة

وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب...

الرياضة
ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض
السعودية اليوم

ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن...

السعودية اليوم