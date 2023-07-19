عرض جديد من الهلال لحسم صفقة لوكاكو

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تسعى إدارة نادي الهلال، للتعاقد مع نجم تشيلسي ومنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، روميلو لوكاكو، لتدعيم هجوم الفريق قبل بداية الموسم الرياضي الجديد.
وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية: “نادي الهلال رفع عرضه للمهاجم البلجيكي بقيمة 80 مليون يورو يحصل عليها روميلو لمدة عامين”.
وأضافت: “هذا يعد كافيًا بالنسبة لسيباستيان ليدور، محامي لوكاكو، إلا أن المهاجم لا يزال ينتظر تقديم يوفنتوس عرضًا لضمه، روميلو غير مستعد لمغادرة أوروبا ويوفنتوس هو الوحيد المهتم به”.
وتابعت الصحيفة الإيطالية: “يوفنتوس مستعد لتقديم عرض لتشيلسي بقيمة 40 مليون يورو، إلا أنه لا يمكنه تقديم عرض رسمي إذا لم يقم النادي ببيع دوسان فلاهوفيتش، المرتبط بباريس سان جيرمان”.
وجاء في ختام التقرير: “لوكاكو في عجلة من أمره لحسم مستقبله ومغادرة تشيلسي، حيث يتدرب بشكل منفصل حتى الآن، ولم ينضم لقائمة فريقه المسافرة إلى الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة”.
وكان المهاجم البلجيكي يرغب في الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، بعدما لعب في صفوفه معارًا بالموسم الماضي، إلا أن النادي الإيطالي انسحب من الصفقة بسبب مطالب تشيلسي المالية.