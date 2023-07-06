عرض سعودي أمام باولو ديبالا

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا باهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باولو ديبالا يتلقى عرضًا سعوديًا

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن باولو ديبالا تلقى عرضًا مؤخرًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، إلا أن النجم الأرجنتيني لم يحسم موقفه حتى الآن.

وأشار نيكولو شيرا، إلى أن العرض الذي تلقاه باولو ديبالا من دوري روشن السعودي مغرٍ من الناحية المادية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب الأرجنتيني مع روما مقابل 12 مليون يورو.

وأوضح أن هذا البند يستمر حتى يوم 31 يوليو الجاري، من أجل فسخ التعاقد، كما هناك محاولات من جانب نادي روما، من أجل تمديد تعاقد باولو ديبالا حتى عام 2026، مع زيادة راتبه، مقابل إلغاء بند الشرط الجزائي.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي.

وانتقل أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع الأهلي مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، والبرازيلي فيرمينو، وتعاقد الهلال مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز.