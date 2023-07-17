عرض سعودي أمام ماركوس يورينتي

بدء التقديم على مقاعد الابتعاث للطب البشري في جامعة الخليج العربي بالبحرين ولي العهد يستقبل أردوغان في قصر السلام بجدة طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ
تواصل أندية دوري روشن السعودي محاولاتها للتعاقد مع صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليرتبط اسمها بنجم أتلتيكو مدريد، ماركوس يورينتي.
وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي إلى أن ماركوس يورينتي تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن اسم الفريق.
ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن ماركوس يورينتي يقوم في الوقت الحالي بدراسة العرض السعودي المقدم له، حيث يمتد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد حتى عام 2027.
وانضم ماركوس يورينتي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في صيف عام 2019، بعقد طويل الأمد حتى عام 2027، قادمًا من ريال مدريد.
ولعب الإسباني يورينتي صاحب الـ28 عامًا، 150 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، كما قدم 23 تمريرة حاسمة.
وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وانتقل أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع الأهلي مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، والبرازيلي فيرمينو، وتعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سافيتش.