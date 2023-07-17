عرض سعودي أمام ماركوس يورينتي

تواصل أندية دوري روشن السعودي محاولاتها للتعاقد مع صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليرتبط اسمها بنجم أتلتيكو مدريد، ماركوس يورينتي.

ماركوس يورينتي يتلقى عرضًا سعوديًا

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي إلى أن ماركوس يورينتي تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن اسم الفريق.

ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن ماركوس يورينتي يقوم في الوقت الحالي بدراسة العرض السعودي المقدم له، حيث يمتد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد حتى عام 2027.

وانضم ماركوس يورينتي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في صيف عام 2019، بعقد طويل الأمد حتى عام 2027، قادمًا من ريال مدريد.

ولعب الإسباني يورينتي صاحب الـ28 عامًا، 150 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، كما قدم 23 تمريرة حاسمة.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتقل أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع الأهلي مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، والبرازيلي فيرمينو، وتعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سافيتش.