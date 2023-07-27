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موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي مرعبة

عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
المواطن - فريق التحرير

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الخميس، إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في يوليو تؤشر إلى بدء “عصر الغليان العالمي”.

وقال غوتيريش في نيويورك إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي “مرعبة”، مضيفًا “انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي”.

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وصرح غوتيريش للصحافيين قائلا إن “تغير المناخ هنا. إنه لمروع. وما هي إلا البداية.. ما زال من الممكن الحد من ارتفاع حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية وتفادي أسوأ التغيرات المناخية. لكن ذلك يتطلب تحركا مناخيًا كبيرًا وعلى الفور”.

حرائق الغابات

ووصلت حرائق الغابات إلى ضواحي العاصمة اليونانية أثينا، الخميس، حيث تسببت الرياح القوية باندلاع النيران في أنحاء متفرقة من اليونان، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطرق السريعة وخدمات السكك الحديدية.

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