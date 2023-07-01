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عطل يضرب تويتر في عدة دول حول العالم

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
عطل يضرب تويتر في عدة دول حول العالم
المواطن - فريق التحرير

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اشتكى عدد من مستخدمي تويتر حول العالم من مشاكل في الولوج إلى حساباتهم على موقع التغريدات القصيرة.

عطل تويتر

وواجه المشتركون مشكلة في تحميل التغريدات السابقة والتعليق عليها، كما واجه البعض مشكلة في إضافة تغريدات جديدة.

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وحتى هذه اللحظة لم يصدر بيان من شركة تويتر لتفسير العطل أو الاعتذار للمستخدمين عن المشاكل التي واجهتهم اليوم.

تراجع Twitter وMeta

ومؤخرًا فقدت منصات التواصل الاجتماعي الكثير من مصداقيتها في الفترات الأخيرة، بين العديد من المستخدمين، بخاصة Twitter وMeta وTikTok، بعدما أصبحوا أكبر عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم.

سمعة سيئة

وأظهر استطلاع للرأي العام الأمريكي أن ثلاث علامات تجارية من منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ذات سمعة سيئة في الولايات المتحدة، بحسب استطلاع Axios Harris Poll لعام 2023 الذي نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

وتضمن الاستطلاع عينة من 16000 أمريكي، الذين أعطوا تقييمات لأكثر من 100 شركة اعتبروها الأكثر وضوحًا، في المقابل حصلت كل من Meta وTwitter ومنصة “تروث” على أقل تقييم في فئتي الثقافة والأخلاق.

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