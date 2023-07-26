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تربطهما علاقة طردية موجبة

علاقة ارتفاع درجات الحرارة بحجم حبات البرد

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
علاقة ارتفاع درجات الحرارة بحجم حبات البرد
المواطن - فريق التحرير

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جامعة الطقس والمناخ د. عبدالله المسند، علاقة ارتفاع درجات الحرارة بحجم حبات البرد.

تفسير الظاهرة

وقال المسند في تغريدة عبر موقع تويتر: العلاقة بين ارتفاع درجة الحرارة وحجم حبات البرد علاقة طردية موجبة، فكلما ارتفعت درجة الحرارة في الأجواء، تعاظمت الرياح الصاعدة، فمنعت حبات البرد الصغيرة من السقوط، حيث ترفعها وتعيدها من حيث أتت، حتى تندمج مع أخرى فتكبر، أو تصطدم مع قطرات المطر في جرم السحابة فتتجمد عليها ومن ثم تكبر حبات البرد حتى تتغلب على قوة الرفع من التيارات الصاعدة فتهوي إلى الأرض بأمر الله.

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البرد في إيطاليا

ونشر المسند مقطع فيديو مصور أمس من شمال إيطاليا، حيث يظهر هطول أمطار بغزارة وسط رياح شديدة صاعدة، وتساقط حبات برد بكثافة وبحجم كبير، حيث تشهد إيطاليا موجة من الطقس غير المستقر، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية كباقي دول العالم.

وكشفت تقارير إعلامية أن عائلة كانت تحاول دخول كندا بطريقة غير شرعية، توفيت بسبب البرد القارس على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بعد أن رُفض طلب لجوئهم في الولايات المتحدة، في نوفمبر الماضي.

وذكر مسؤولون أنهم توفوا بسبب التعرض للبرد في منطقة نائية قرب بلدة لويل، في ولاية مين، في 23 نوفمبر.

وأضافوا أنهم كانوا جزءًا من مجموعة من 11 شخصًا كانوا يحاولون عبور الحدود بمساعدة مهرب بشر.

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