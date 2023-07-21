عمر السومة لجماهير الأهلي: سأشتاق لكم

حرص اللاعب السوري عمر السومة، نجم نادي العربي القطري، على توجيه رسالة إلى جماهير الأهلي، وذلك بعد إعلان رحيله عن الراقي اليوم الجمعة.

وقال السومة عبر حسابه في ” الإنستجرام”: “اللهم لك الحمد، 8 سنوات كتبنا التاريخ مع بعض وعشنا أيام جميلة، أحب أوجه الشكر لجماهير الأهلي التي كانت معي، من أول يوم دخلت فيه النادي لآخر يوم، شكرًا لكم وسوف أشتاق لكم، الراقي دايمًا بالقلب”.

وأعلن النادي العربي القطري، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًّا مع السومة، حيث سيُمثل الفريق لمدة موسمين حتى عام 2025، وذلك بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

أرقام عمر السومة

واستعرض حساب النادي الأهلي، أبرز أرقام السومة مع الراقي، حيث شارك في 246 مباراة، وسجل 195 هدفًا، وتوج بكأس ولي العهد في 2015، والثلاثية التاريخية في 2016، دوري المحترفين، كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك السومة في 180 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، وسجل 144 هدفًا، ولعب 15 لقاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز 12 هدفًا، كما هز الشباك 12 مرة في كأس ولي العهد.

وسجل عمر السومة هدفًا في مباراة بكأس السوبر السعودي، وشارك في 6 مباريات بالبطولة العربية، وهز الشباك مرتين، فيما نجح في تسجيل 24 هدفًا خلال 34 مباراة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.