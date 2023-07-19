غرامة على مقتني الكلاب في فرنسا

كشفت تقارير إعلامية أن بلدة بيزييه في جنوب فرنسا سئمت من أصحاب الكلاب الذين لا ينظفون فضلات حيواناتهم، حيث أبدت رغبتها في تعقب المخالفين عن طريق تحليل الحمض النووي في المستقبل.

مرسوم لأصحاب الكلاب

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، واعتبارًا من هذا الأسبوع، يتطلب مرسوم جديد من أصحاب الكلاب في وسط المدينة الحصول على جواز سفر جيني لأصدقائهم ذوي الأرجل الأربعة، حيث يمكن بعد ذلك تحليل الفضلات التي تترك على الأرصفة وتحديد المالك المذنب.

ووفقًا لوسائل الإعلام في فرنسا، وبعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، سيتعين على أي شخص يمشي كلبه بدون تصريح جيني دفع 38 يورو (63ر42 دولارًا)، وستكون هناك غرامة قدرها 122 يورو مستحقة لعدم إزالة فضلات الكلاب.

التصرف بشكل صحيح

وفي البداية، سيتم اختبار هذا الإجراء لمدة عامين.

وذكر عمدة بيزييه روبرت مينار: “لا أستطيع تحمل كل هذه الفضلات بعد الآن. لقد أجرينا تعدادًا. وفي وسط المدينة وحده، نجمع أكثر من ألف (من فضلات الكلاب) كل شهر. عليك فرض عقوبات لجعل الأشخاص يتصرفون بشكل صحيح، وفقًا لفرانس إنفو.

وأردف مينار أن البلدية ستقدم لجميع أصحاب الكلاب اختبار لعاب كلابهم مجانًا، وهو أمر ضروري لجواز السفر الجيني.