غوتيريش : بدأنا عصر الغليان العالمي

قالت وسائل إعلام عالمية: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا الخميس إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدًا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في يوليو تؤشر إلى بدء “عصر الغليان العالمي”.

التغير المناخي

وأردف غوتيريش في نيويورك أن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية “مرعبة” مضيفًا: “التغير الحراري هنا. وهو مرعب وهذه مجرد البداية. انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي”.

وتابع: “بالنسبة للكوكب بأكمله، فإنها كارثة” مشيرًا الى أنه” باستثناء العصر الجليدي المصغر خلال الأيام المقبلة فإن يوليو 2023 سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات”.

ووصف غوتيريش الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها “صيف قاسٍ”.

ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع “التوقعات والتحذيرات المتكررة” من قبل العلماء، مضيفًا أن “المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير”.