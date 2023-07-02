فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 719 شخصًا ليل السبت/ الأحد، في حصيلة غير نهائية لخامس ليلة من أعمال الاحتجاجات والشغب التي اندلعت بعد مقتل الشاب نائل المرزوقي برصاص الشرطة.

وأفادت الوزارة بإصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق عامة. وكانت الداخلية أشارت في حصيلة أولية الى توقيف 486 شخصا.

وكشفت الوزارة في وقت سابق أنه تم اعتقال أكثر من 1300 شخص خلال ليلة يوم الجمعة، في محاولة من السلطات لكبح جماع المظاهرات والاحتجاجات.

القتل العمد للضحية

وأصيب الضحية برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، أثناء عملية التدقيق المروري، ووجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ من العمر 38 عاما تهمة القتل العمد، والتي أشعلت احتجاجات فرنسا.

وأثارت القضية الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، حيث تم تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.