Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon 6 أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الصقور Icon وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton Icon نقل السفارة الروسية من الخرطوم إلى بورتسودان Icon وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon جماهير الاتحاد تبعث رسالة خاصة لـ كانتي Icon وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون Icon حفل زواج سعودي يثير إعجاب فتاة أمريكية Icon السعودية تختتم مشاركتها في معرض آيدف 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تضم حفلات ومسرحيات ومناطق ترفيهية

فعاليات وأنشطة ترفيهية عبر منصة عيشها

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
فعاليات وأنشطة ترفيهية عبر منصة عيشها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوضح أبرز الفعاليات من حفلات غنائية وعروض حية ومسرحيات ومراكز ومناطق ترفيهية يمكن اكتشافها عبر منصة عيشها.

قد يهمّك أيضاً
إنجازات تُزين مسيرة رياض محرز قبل الانتقال للأهلي

إنجازات تُزين مسيرة رياض محرز قبل الانتقال للأهلي

سبب رفض كيليان مبابي الانتقال إلى الهلال

سبب رفض كيليان مبابي الانتقال إلى الهلال

منصة عيشها

الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضي أجمل الأوقات في السعودية.

لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع...

أخبار رئيسية
سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة السعوديين المصابين بحادث برنو
السعودية اليوم

سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة...

السعودية اليوم
الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر
السعودية اليوم

الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر

السعودية اليوم
ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في الطائف وجازان
أخبار أمنية

ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في...

أخبار أمنية
ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة بـ جدة التاريخية
السعودية اليوم

ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة...

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم