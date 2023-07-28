فعاليات وأنشطة ترفيهية عبر منصة عيشها

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوضح أبرز الفعاليات من حفلات غنائية وعروض حية ومسرحيات ومراكز ومناطق ترفيهية يمكن اكتشافها عبر منصة عيشها.

منصة عيشها

الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضي أجمل الأوقات في السعودية.

لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.