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خلطات ووصفات طبية غير معروفة

فوضى صحية على منصات التواصل الاجتماعي

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
فوضى صحية على منصات التواصل الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب والإعلامي حمود أبو طالب، أن منصات التواصل الاجتماعي عبارة عن فضاء مفتوح يعج بالصالح والطالح.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “عيادات تويتر للطب الشعبي”: “لكن مثلما أمكن مراقبة بعض الحسابات الضارة أمنياً وفكرياً، هل يمكن السيطرة على هذه الفوضى الضارة صحياً والحد من خطرها على البسطاء الذين يصدقون الهراء الموجود فيها؟”.. وإلى نص المقال:

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خلطات ووصفات طبية غير معروفة

في منصات التواصل الاجتماعي، وأنا أتابع منها تويتر فقط، نلاحظ حسابات تتزايد مع الوقت وفيها العجب العجاب من الادعاءات بوجود تركيبات علاجية من مواد غذائية معروفة أو تركيبات من أعشاب أو خلطات من عناصر مختلفة لا تجانس بينها، بعضها نادراً ما نسمع به، يدعي أصحاب هذه الحسابات بأنها تعالج تماماً بعض المشاكل الصحية المستعصية، وتشفي نهائياً بعض الأمراض المزمنة التي ما زالت مراكز الأبحاث الطبية تواصل جهودها لتطوير أدويتها.

هكذا وبكل بساطة تجد تغريدة عن خلطة تشفي مرض السكري بكل أنواعه، وتركيبة تعالج كل الأمراض السرطانية أو ارتفاع ضغط الدم، وأخرى تقضي على الالتهابات الخطيرة، فضلاً عن الترويج الكثيف للخلطات التي تعيد الشيخ إلى صباه، بمفردات تتضمن إيحاءات لا يليق ذكرها في منبر عام.

مضاعفات وتأثير خطير

المشكلة أننا نجد عدداً كبيراً يقومون بإعادة تغريد تلك المعلومات وتفضيلها وتعزيز محتواها، ما يعني أن نسبة منهم قد جذبتهم تلك الادعاءات وربما طبقوها على أنفسهم.

والمشكلة هنا ليست في بعض خلطات المواد الغذائية الطبيعية رغم أن المرضى الذين يتبعون نظاماً غذائياً قد يتضررون منها، ولكن المشكلة الحقيقية في الذين قد يتركون أدويتهم الموصوفة من الأطباء المتخصصين ويركنون إلى وصفات التغريدات وما يصاحب هذا التصرف من مضاعفات خطيرة، والمشكلة الأخطر هي احتمال تعرض الشخص للتسمم من بعض المواد الكيميائية في تلك الخلطات أو تفاعل مناعي شديد قد يودي بحياة مستخدميها.

هل يمكن السيطرة على هذه الفوضى

نعرف أن منصات التواصل الاجتماعي فضاء مفتوح يعج بالصالح والطالح، ولكن مثلما أمكن مراقبة بعض الحسابات الضارة أمنياً وفكرياً، هل يمكن السيطرة على هذه الفوضى الضارة صحياً والحد من خطرها على البسطاء الذين يصدقون الهراء الموجود فيها؟

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