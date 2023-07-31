Icon

الدفاع المدني يخالف منشأة عطلت كاشف الدخان بجازان Icon انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن غدًا Icon الوحدة الإماراتي لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية Icon منحة سعودية بـ22 مليون دولار لتشييد مكتبة جامعة سراييفو Icon ساديو ماني يُجري الفحص الطبي اليوم قبل التوقيع للنصر Icon انطلاق بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا Icon السديس يعلن جاهزية رئاسة الحرمين لغسل الكعبة المشرفة Icon ساعات تفصل مبابي عن مكافأة الـ40 مليون يورو Icon مشاريع الترفيه تعلن عن وجهتها الترفيهية في المدينة المنورة Icon ولي العهد يعتمد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جدد إدانة السعودية ورفضه نشر الكراهية

فيصل بن فرحان: حوادث حرق المصحف لا يمكن قبولها تحت أي مبرر

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
فيصل بن فرحان: حوادث حرق المصحف لا يمكن قبولها تحت أي مبرر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إدانة السعودية للاعتداءات المتكررة على حرمة المصحف الشريف.

مخرجات مثمرة عن الاجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع “منظمة التعاون الإسلامي” لبحث تكرار حادثة حرق نسخ من المصحف الشريف من قبل السويد والدنمارك.

قد يهمّك أيضاً
ميمو في الطائف وأوقات كوميدية ممتعة مع أحمد حلمي

ميمو في الطائف وأوقات كوميدية ممتعة مع أحمد حلمي

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الاستثنائي عن مخرجات مثمرة في سبيل إيقاف هذه التصرفات الاستفزازاية وفقًا لما تكفله القوانين والتشريعات الدولية في هذا الشأن.

رفض نشر الكراهية

وأكد أن السعودية ترفض نشر الكراهية الدينية والتطرف وتدين وتستنكر تكرار حوادث حرق نسخ المصحف، لافتًا إلى أن أعمال حرق نسخ من المصحف لا يمكن قبولها تحت أي مبرر.

ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية للتصدي للاعتداءات على المصحف، مؤكدًا أن حرية التعبير قيمة أخلاقية ويجب أن تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب وليس للكراهية الدينية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم