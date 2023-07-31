فيصل بن فرحان: حوادث حرق المصحف لا يمكن قبولها تحت أي مبرر

جدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إدانة السعودية للاعتداءات المتكررة على حرمة المصحف الشريف.

مخرجات مثمرة عن الاجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع “منظمة التعاون الإسلامي” لبحث تكرار حادثة حرق نسخ من المصحف الشريف من قبل السويد والدنمارك.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الاستثنائي عن مخرجات مثمرة في سبيل إيقاف هذه التصرفات الاستفزازاية وفقًا لما تكفله القوانين والتشريعات الدولية في هذا الشأن.

رفض نشر الكراهية

وأكد أن السعودية ترفض نشر الكراهية الدينية والتطرف وتدين وتستنكر تكرار حوادث حرق نسخ المصحف، لافتًا إلى أن أعمال حرق نسخ من المصحف لا يمكن قبولها تحت أي مبرر.

ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية للتصدي للاعتداءات على المصحف، مؤكدًا أن حرية التعبير قيمة أخلاقية ويجب أن تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب وليس للكراهية الدينية.