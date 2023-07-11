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أكد أن الأولوية الرئيسية للسعودية هي تنمية المنطقة

فيصل بن فرحان: ملتزمون بدعم الجهود الرامية لحل الصراع بالطرق السلمية

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٥ مساءً
فيصل بن فرحان: ملتزمون بدعم الجهود الرامية لحل الصراع بالطرق السلمية
المواطن - واس

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شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الثالثة عشرة، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث، وذلك في جامعة كامبريدج ببريطانيا عبر الاتصال المرئي.

وأوضح وزير الخارجية أن دول الخليج العربية تعمل كقوة مبنية على التعاون، وتسعى إلى استخدام موقعها الاستراتيجي وقدراتها الأساسية ومواردها وإمكاناتها من أجل العمل كجسر يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب.

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أولوية السعودية

وقال: “تتمثل أولويتنا الرئيسة دائمًا، سواء داخل المنطقة أو على الصعيد العالمي، في تهيئة الظروف للتنمية والازدهار، وذلك سيكون المحرك الرئيسي لسياساتنا الخارجية والأمنية، وذلك هو عملي الأساسي بصفتي وزير خارجية المملكة العربية السعودية”.

التزام بحل الصراع

وعن الحالة الراهنة في المنطقة، أكد فيصل بن فرحان التزام السعودية بدعم الجهود الرامية إلى حل الصراع بالطرق السلمية، وتعزيز الأمن، وتعزيز العلاقات التجارية داخل المنطقة، كما أكد سعي دول مجلس التعاون الدائم إلى تعزيز التكامل والوحدة الخليجية، والتصدي للتحديات المشتركة بشكل جماعي.

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