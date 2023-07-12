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فيكتور سيموس ينضم للجهاز الإداري بالوحدة

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
فيكتور سيموس ينضم للجهاز الإداري بالوحدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الوحدة، قبل قليل، عن انضمام النجم البرازيلي فيكتور سيموس إلى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم.

فيكتور سيموس بالجهاز الإداري

وأشار النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن إدارة الوحدة تعاقدت مع نجم فلامنجو ويوفنتوس والأهلي السابق، فيكتور سيموس، للانضمام إلى الكادر الإداري للفريق الأول في موسم 2023\ 2024.

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فيكتور سيموس لاعب الأهلي السابق
سيموس مع الأهلي

وتفاعلت الجماهير مع خبر تعيين النجم البرازيلي في هذا المنصب، ليصبح اسم فيكتور سيموس ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، حيث أشادت بهذا الاختيار، وتمنت له التوفيق في مهمته الجديدة.

وتألق فيكتور سيموس مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث لعب في صفوفه لمدة 5 مواسم حتى عام 2014، وكان الهداف التاريخي له في دوري أبطال آسيا برصيد 14 هدفًا، قبل أن يُحطم السوري عمر السومة هذا الرقم مؤخرًا.

فيكتور سيموس
سيموس مع الأهلي

استعدادات الوحدة

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد في معسكر خارجي بصربيا، وخضع اللاعبون للفحوصات الطبية، قبل التدريبات الجماعية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة قد أنهى منافسات دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الماضي في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، من الفوز 8 مرات والتعادل في مثلهم وخسر 14 لقاء.

الوحدة

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