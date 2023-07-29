فينيسيوس: رونالدو قدوتي وملهمي

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن سعادته بالحصول على القميص رقم 7 مع المرينغي؛ الذي سبق وارتداه أساطير النادي الإسباني.

فينيسيوس يؤكد أن رونالدو قدوته

ونشرت حسابات نادي ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لفينيسيوس، وهو يتحدث عن رقم قميصه الجديد، وقال: “سعيد وممتن بعد اختياري لارتداء هذا القميص، الذي ارتداه بالفعل كريستيانو رونالدو وخوانيتو”.

وأضاف نجم المنتخب البرازيلي تصريحاته قائلًا: “أتمنى التوقيع على موسم رائع مع ريال مدريد.. رونالدو قدوتي وملهمي، لقد تابعته منذ مباراته الأولى في المرينغي، وكنت أحلم بارتداء القميص رقم 7”.

وكان فينيسيوس جونيور القميص رقم 20 منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وحصل على القميص رقم 7 عقب رحيل البلجيكي إيدين هازارد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ريال مدريد يستعد لمواجهة برشلونة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة، اليوم السبت، في مباراة ودية ضمن جولة الفريقين في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.