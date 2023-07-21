قاصر تنقذ نفسها من خاطفيها بكلمة واحدة

تمكنت مراهقة أمريكية من إنقاذ نفسها من أيدي خاطفيها، بورقة صغيرة كتبت عليها “ساعدوني”.

تفاصيل الحادثة

وأفادت الشرطة الأمريكية، بأن فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا اختطفت في تكساس، وتم إنقاذها جنوبي كاليفورنيا عندما رآها المارة داخل سيارة متوقفة، وهي تحمل ورقة تطلب فيها المساعدة.

وفي بيان صحفي، أردفت الشرطة أن عملية الإنقاذ حدثت في 9 يوليو الجاري جنوبي لوس أنجلوس، عندما شاهد المارة الفتاة داخل سيارة تحمل ورقة كتب عليها “ساعدوني”، فأبلغوا الشرطة على الفور.

وألقي القبض على ستيفن روبرت سابلان (61 عامًا) من تكساس، ووجهت له هيئة محلفين فيدرالية كبرى الاتهام، بتهمة اختطاف ونقل قاصر بقصد القيام بـ”نشاط جنسي إجرامي، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس.

وذكرت الشرطة أن الضحية كانت قرب محطة للحافلات في سان أنطونيو في تكساس، يوم 6 يوليو، عندما اقترب منها المشتبه به ووجه مسدسه نحوها وطالبها بركوب سيارته.

وتابعت أن “المحققين توصلوا إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء جنسي أثناء إحضارها إلى كاليفورنيا”.

ووضعت الفتاة في عهدة دائرة مقاطعة لوس أنجلوس لخدمات الأطفال والأسرة، بينما تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد ذلك مسؤولية التحقيق.