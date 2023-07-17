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قرار جديد من لجنة الحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
قرار جديد من لجنة الحكام قبل انطلاق الموسم الجديد
المواطن - فريق التحرير

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قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم حصر الاستعانة بمقيمي الحكام لتكون في مباريات دوري يلو للمحترفين وما دون، بالإضافة إلى مسابقات الفئات السنية، اعتبارًا من الموسم الرياضي 2023- 2024.

وجاء قرار اللجنة نظرًا لإمكانية تقييم الحكام في دوري روشن عن بعد في ظل وجود عدد كبير من الكاميرات ومناسبة الاستفادة من إمكانيات مقيمي دوري روشن للمحترفين لتطوير ورفع مستوى حكام باقي الدرجات والحكام المستجدين.

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يأتي هذا القرار على غرار عدد من الدوريات المتقدمة بعد تطبيق تقنية الفيديو المساعد للحكم، ووجود المركز الموحد للتقنية، إضافة إلى السعي للاستفادة من المقيمين في باقي المسابقات لتطوير ومتابعة الحكام المستجدين.

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