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قرار سانتو يثير الجدل بشأن مصير طارق حامد وحمدالله

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
قرار سانتو يثير الجدل بشأن مصير طارق حامد وحمدالله
المواطن - فريق التحرير

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اتخذ المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد قرارًا أثار الجدل بخصوص الدولي المصري طارق حامد والمغربي عبدالرزاق حمدالله ومصيرهما مع العميد بالفترة المقبلة.

وكشفت التقارير أن سانتو قرر منح الثنائي أيامًا إضافية كإجازة عن باقي اللاعبين في الفريق.

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ولم يُكشف عن السبب مما أثار الجدل حول وجود رغبة من إدارة أنمار الحائلي للتخلص من الثنائي المصري والمغربي في صيف العام الحالي.

تأجيل فكرة رحيل طارق حامد

وفي وقت سابق، قال الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية عبر “تويتر”: “إدارة نادي الاتحاد أجلت فكرة رحيل المحترف المصري طارق حامد لحين تجربة مشاركته بجوار الفرنسي نغولو كانتي في مباريات البطولة العربية، رغم طلب المدرب البرتغالي نونو سانتو رحيله”.

وفي منتصف يونيو الماضي، أثار الإعلامي الرياضي المصري أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الجدل وذلك بعد حديثه عن احتمالية رحيل مواطنه حامد.

وعلق ميدو قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “طارق أفضل من كانتي، رحيل طارق عن الاتحاد سيدفع ثمنه الفريق في الموسم المقبل، تذكروا كلامي جيدًا مثلما قلت لكم الموسم الماضي بأنه رغم الانتقادات التي وُجهت لصفقة انضمام طارق، لكنه كان أهم لاعب في الفريق”.

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