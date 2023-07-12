قصة شاب حقق حلمه من ببيع المأكولات الشعبية: البلد فيه خير

نجح الشاب محمد الشهراني في تحقيق حمله، واستغلال موهبته في طهي الطعام، ليؤسس مشروعًا صغيرًا يضمن له مصدر رزق جيد ويحافظ على المأكولات الشعبية، ليسطر قصة نجاح جديدة بين كفاح الشباب السعودي.

قصة كفاح

يقول الشهراني خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إنه بدأ ببيع المأكولات الشعبية قبل 12 عامًا واستطاع من خلالها شراء منزل أحلامه.

ولفت الشهراني إلى أنه يحب موهبة طهي الطعام، لذلك بدأ على عربة صغيرة، والحمد لله الآن يمتلك أكثر من عربة، فضلًا عن تأسيس منزل جديد.

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وختم قائلًا: البلد فيه خير بس يبغي من الناس الهمة، كل شيء معنا وما في أحد ضدنا، وأي أحد يريد خدمة أو أي شيء يأتيني والاستشارة مجانية.