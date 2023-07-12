Icon

روسيا تعترض طائرة حربية نرويجية قرب حدودها Icon عطل يضرب تويتر وتشات جي بي تي Icon قصة شاب حقق حلمه من ببيع المأكولات الشعبية: البلد فيه خير Icon الساعات الفاخرة المستعملة آخر استثمارات كريستيانو رونالدو Icon خام برنت يتجاوز 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ مايو Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان Icon العثور على كوكب ليس له مثيل خارج المجموعة الشمسية Icon 6.451 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري خلال شهر Icon لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات Icon كايسيد: واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف تهدد جهود السلام العالمي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عرض المساعدة لكل من يرغب في بداية مشروعه

قصة شاب حقق حلمه من ببيع المأكولات الشعبية: البلد فيه خير

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
قصة شاب حقق حلمه من ببيع المأكولات الشعبية: البلد فيه خير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الشاب محمد الشهراني في تحقيق حمله، واستغلال موهبته في طهي الطعام، ليؤسس مشروعًا صغيرًا يضمن له مصدر رزق جيد ويحافظ على المأكولات الشعبية، ليسطر قصة نجاح جديدة بين كفاح الشباب السعودي.

قصة كفاح

يقول الشهراني خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إنه بدأ ببيع المأكولات الشعبية قبل 12 عامًا واستطاع من خلالها شراء منزل أحلامه.

قد يهمّك أيضاً
تخفيضات أوبك بلس تغير مشهد أسواق النفط العالمية

تخفيضات أوبك بلس تغير مشهد أسواق النفط العالمية

8 نصائح سهلة للتخلص من السمنة

8 نصائح سهلة للتخلص من السمنة

ولفت الشهراني إلى أنه يحب موهبة طهي الطعام، لذلك بدأ على عربة صغيرة، والحمد لله الآن يمتلك أكثر من عربة، فضلًا عن تأسيس منزل جديد.

الاستشارة مجانية

وختم قائلًا: البلد فيه خير بس يبغي من الناس الهمة، كل شيء معنا وما في أحد ضدنا، وأي أحد يريد خدمة أو أي شيء يأتيني والاستشارة مجانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة لمودريتش بعد 5 سنوات !
الرياضة

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة...

الرياضة
إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى المحكمة العسكرية
العالم

إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى...

العالم
سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة مستقرة
أخبار رئيسية

سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة...

أخبار رئيسية
تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في مايو
السعودية اليوم

تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في...

السعودية اليوم
شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية
الرياضة

شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية

الرياضة
روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط
العالم

روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط

العالم
4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور
العالم

4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور

العالم
كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ
الرياضة

كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ

الرياضة