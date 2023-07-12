روسيا تعترض طائرة حربية نرويجية قرب حدودها عطل يضرب تويتر وتشات جي بي تي قصة شاب حقق حلمه من ببيع المأكولات الشعبية: البلد فيه خير الساعات الفاخرة المستعملة آخر استثمارات كريستيانو رونالدو خام برنت يتجاوز 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ مايو الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان العثور على كوكب ليس له مثيل خارج المجموعة الشمسية 6.451 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري خلال شهر لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات كايسيد: واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف تهدد جهود السلام العالمي
نجح الشاب محمد الشهراني في تحقيق حمله، واستغلال موهبته في طهي الطعام، ليؤسس مشروعًا صغيرًا يضمن له مصدر رزق جيد ويحافظ على المأكولات الشعبية، ليسطر قصة نجاح جديدة بين كفاح الشباب السعودي.
يقول الشهراني خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إنه بدأ ببيع المأكولات الشعبية قبل 12 عامًا واستطاع من خلالها شراء منزل أحلامه.
ولفت الشهراني إلى أنه يحب موهبة طهي الطعام، لذلك بدأ على عربة صغيرة، والحمد لله الآن يمتلك أكثر من عربة، فضلًا عن تأسيس منزل جديد.
وختم قائلًا: البلد فيه خير بس يبغي من الناس الهمة، كل شيء معنا وما في أحد ضدنا، وأي أحد يريد خدمة أو أي شيء يأتيني والاستشارة مجانية.
فيديو | "البلد فيه خير وينقص البعض الهمة"..
م. محمد الشهراني.. شاب في مقتبل العمر بدأ ببيع المأكولات الشعبية قبل 12 عاما استطاع من خلالها شراء منزل أحلامه #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/l0cIxLBYik
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2023