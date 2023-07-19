قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل

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اعتذرت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني –المشغل لقطار الحرمين السريع- لجميع ركاب رحلة 05140 والتي تأخرت عن موعد وصولها نتيجة لعطل فني.
ولفتت الشركة إلى أنه تم توفير قطار بديل ونقل الركاب إليه، لاستكمال الرحلة.
وأكدت الشركة المشغلة لـ قطار الحرمين، أنه سيتم تعويض جميع الركاب وفق الإجراءات المتبعة.