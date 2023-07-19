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وعد المتضررين بتعويض

قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل
المواطن - فريق التحرير

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اعتذرت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني –المشغل لقطار الحرمين السريع- لجميع ركاب رحلة 05140 والتي تأخرت عن موعد وصولها نتيجة لعطل فني.

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ولفتت الشركة إلى أنه تم توفير قطار بديل ونقل الركاب إليه، لاستكمال الرحلة.

وأكدت الشركة المشغلة لـ قطار الحرمين، أنه سيتم تعويض جميع الركاب وفق الإجراءات المتبعة.

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