قمة جدة التشاورية تعزز البنية التحتية الاقتصادية والسياسية والأمنية والإنسانية

أكد المحلل السياسي فتح الدين زمان من جمهورية طاجيكستان، أن إقامة القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تعد مبادرة كريمة واستراتيجية لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية والإنسانية بين السعودية ودول الخليج ومنطقة آسيا الوسطى.

تعزيز الفرص مع دول الخليج

وأضاف زمان في تصريحات لصحيفة “المواطن“، أنه بالنسبة لجمهورية طاجيكستان فهي دولة مستقلة ولها فرص وإمكانيات كثيرة للتعزيز مع دول الشرق الأوسط خاصة العربية والخليجية.

وأشار إلى أن طاجيكستان تفخر بالمشاركة في القمة، لأنها دولة استراتيجية مهمة وفيها الحضارة والثقافة والفرص الكبيرة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن لها دورًا مهمًا في تعزيز العلاقة وتحقيق الآمال وأهداف القمة الاستراتيجية.