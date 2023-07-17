قمة دولية حول الهجرة غير الشرعية الأحد المقبل

كشفت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، عن تنظيم قمة دولية في روما حول الهجرة غير الشرعية، يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في سياق تحركات دولية بشأن تفعيل الإجراءات المتعلقة بقضية الهجرة، حيث أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن شبكات إجرامية تقف وراء الهجرة غير الشرعية، مطالبًا بعمل جماعي لمعالجة القضية، وفق العربية نت.

ووقعت كل من تونس والمفوضية الأوروبية اتفاقًا يشمل معالجة قضية الهجرة غير الشرعية، ودعا الرئيس التونسي في ذات الوقت إلى تنظيم قمة دولية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.