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قوانين إيلون ماسك تمنع رؤية التغريدات على تويتر

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
قوانين إيلون ماسك تمنع رؤية التغريدات على تويتر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أجبرت فوضى أعطال تويتر المتكررة في جميع أنحاء العالم، إيلون ماسك على فرض قوانين جديدة لعدد قراءة التغريدات عبر الحسابات الموثقة وغير الموثقة.

قواعد تويتر الجديدة

ووضع إيلون ماسك حدًا يوميًا لقراءة التغريدات على جميع المستخدمين، وقال إن Twitter قد طبق حدود قراءة مؤقتة لمعالجة مستويات عالية من عمليات تجريف البيانات والتلاعب بنظام القراءات.

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وقال ماسك إن الحسابات التي تحوي علامة التوثيق ستقتصر مؤقتًا على قراءة 6000 تغريدة يوميًا، أما الحسابات التي لا تحمل علامة التوثيق تقتصر على قراءة 600 منشور يوميًا، بينما الحسابات الجديدة التي لا تحمل علامة التوثيق ستكون قادرة على قراءة 300 منشور يوميًا فقط.

أعطال تويتر المتكررة

وعبر الآلاف من مستخدمي Twitter عن غضبهم اليوم السبت في معظم أنحاء العالم، بعد أن اشتكوا من تعطل التطبيق، ما دفع الرئيس التنفيذي المثير للجدل إيلون ماسك للإعلان عن ميزة غريبة تحد من عدد التغريدات التي يمكنك رؤيتها.

بدوره تلقى موقع DownDetector ، المختص برصد أعطال المواقع والتطبيقات، آلاف الشكاوى حول التطبيق، وبلغت ذروتها لتصل إلى 5،206 شكاوى خلال الساعة 4 مساءً اليوم.

تراجع Twitter وMeta

ومؤخرًا فقدت منصات التواصل الاجتماعي الكثير من مصداقيتها في الفترات الأخيرة، بين العديد من المستخدمين، بخاصة Twitter وMeta وTikTok، بعدما أصبحوا أكبر عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم.

سمعة تويتر السيئة

وأظهر استطلاع للرأي العام الأمريكي أن ثلاث علامات تجارية من منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ذات سمعة سيئة في الولايات المتحدة، بحسب استطلاع Axios Harris Poll لعام 2023 الذي نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

وتضمن الاستطلاع عينة من 16000 أمريكي، الذين أعطوا تقييمات لأكثر من 100 شركة اعتبروها الأكثر وضوحًا، في المقابل حصلت كل من Meta وTwitter ومنصة “تروث” على أقل تقييم في فئتي الثقافة والأخلاق.

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