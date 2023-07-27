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رغم خروجه مستسلمًا ورافعًا يديه للأعلى

كلب بوليسي ينهش جسد أمريكي أسود أعزل أمام الشرطة

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
كلب بوليسي ينهش جسد أمريكي أسود أعزل أمام الشرطة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول مشاهد صادمة لإطلاق كلب بوليسي على أمريكي أعزل من أصول إفريقية في ولاية أوهايو، رغم خروجه للشرطة مستسلمًا ورافعًا يديه للأعلى.

وكانت شوارع ولاية أوهايو الأمريكية قد شهدت مطاردة أغرب من الخيال، بسبب تجاوز أمريكي من أصول إفريقية السرعة الزائدة.

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الشرطة-الأمريكية

وبدا الشاب في مقطع فيديو راكعًا على الأرض وذراعاه مرفوعتان في الهواء، ورغم ذلك أمر الضابط الذي يدعى ريان سبيكمان الكلب “سيرج” بالهجوم ولم ينصت لتحذيرات ضابط آخر من زملائه في مكان الحادث لإبقاء الكلب تحت المراقبة قائلًا: لا تطلق الكلب، يداه مرفوعتان.

عضه وسحبه

وعندما أطلق سبيكمان سراح كلب الشرطة اتجه الحيوان نحو مجموعة من الضباط قبل إعادة توجيهه، ثم تمحور حول روز، وعض ذراعه وسحبه إلى وسط الطريق العشبي.

بعد العضة الأولى مباشرة، صرخ روز طلبا للمساعدة قائلًا: “من فضلك، أزلها من فضلك، انزعها”. فيما طلبت عناصر الشرطة من سبيكمان أن يأمر الكلب بإطلاق سراح روز، وأظهر الفيديو أن أسنان الكلب أمسكت روز لأكثر من 30 ثانية؛ ما تسبب في جروح بالجلد ونزيف حاد في ذراعيه.

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