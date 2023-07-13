كلية الملك خالد العسكرية تعلن موعد القبول للجامعيين والثانوية

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن موعد بداية التسجيل للعام الدراسي 1445هـ لحملة (الشهادة الجامعية) و (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:



1- الشهادة الثانوية العامة:

– العلوم الطبيعية، نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية).

2- الشهادة الجامعية:

– متطلبات التخصصات (PDF) اضغط هنا.

الشروط للثانوية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن يكون غير متزوج بأجنبية .

4- أن لا يقل سن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

5- أن يتناسب طول المتقدم ;مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).

6- أن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة (العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية) على ان لا يقل المعدل التراكمي العام عــن (80%)، ومن خريجي هذا العام الدراسي 1444هـ (انتظام نهاري) ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة.

7- أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات، وحاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

8- أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

9- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني).

10- أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

11- فيما يخص طلب الالتحاق لبرنامج الطيران العمودي:

– الحصول على درجة لا تقل عن 50% في اختبار (كفايات اللغة الإنجليزيّة STEP) الذي يعقد في – المركز الوطني للقياس.

– أن يجتاز الفحوصات الطبية و الفحص الطبي الجوي.

الشروط للجامعيين:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن يكون غير متزوج بأجنبية .

4- ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي-بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.

5- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).

6- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة اضغط هنا وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

7- أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية (عدا الأطباء).

8- أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس و ذلك (للتخصصات النظرية فقط)

9- الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

10- إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

11- معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.

12- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني).

13- أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي .

14- فيما يخص طلب الالتحاق بمسار الطيران (لغة إنجليزية):

– الحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختبار (كفايات اللغة الإنجليزيّة STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس.

– أن لا يزيد سن المتقدم عن 24 سنه عند بداية العام الدراسي في كليّة الملك خالد العسكريّة.

– أن يجتاز الفحوصات الطبية و الفحص الطبي الجوي.

التخصصات للجامعيين:

– علوم حاسب آلي.

– هندسة حاسب آلي.

– هندسة حاسب آلي (شبكات).

– هندسة برمجيات.

– تقنية معلومات.

– نظم معلومات.

– أمن معلومات.

– الأمن السيبراني.

– لغة انجليزي (ترجمة).

– طب عام.

– صيدلة.

– تقنية أجهزة طبية حيوية.

– صحة عامة.

– أخصائي علم نفس.

– مختبرات طبية- إكلينيكية.

– هندسة ميكانيكية.

– هندسة مدنية.

– هندسة معمارية.

– هندسة صناعية.

– هندسة كهربائية.

– هندسة زراعية.

– هندسة كيميائية.

– إدارة رياضية.

– الشريعة.

– العلاقات العامة.

– هندسة طيران.

– إدارة طيران.

– إدارة مالية.

– إدارة أعمال.

– محاسبة.

– قانون.

– نظم معلومات جغرافية.

– لغة انجليزية.

– وتخصصات أخرى.

تفاصيل التخصصات:

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التفاصيل:

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موعد التقديم:

1- لحملة (الشهادة الجامعية):

– بدأ التقديم بتاريخ 1444/12/21هـ الموافق 2023/07/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/12/25هـ الموافق 2023/07/13م.

2- لحملة (الثانوية العامة):

– بدأ التقديم بتاريخ 1444/12/24هـ الموافق 2023/07/12م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- لحملة (الشهادة الجامعية):

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2- لحملة (الثانوية العامة):

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