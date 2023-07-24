كل عقد غايته التستر التجاري باطل

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أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بطلان كل عقد يستهدف التستر.
وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عبر موقع تويتر: إن كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر يعد باطلًا، وفق المادة الـ15 من نظام مكافحة التستر.
ونفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 6,451 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق السعودية خلال الفترة 9 يونيو- 6 يوليو 2023م.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وذلك استنادًا على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر لضبط المخالفين.
وشملت الزيارات أنشطة: بيع المواد الغذائية والأغذية والمشروبات والمقاولات وصالونات الحلاقة الرجالية وقطع غيار السيارات وغيرها، وتم تحرير مخالفات فورية وضبط حالات اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.