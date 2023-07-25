لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر ضد باريس سان جيرمان

خيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي الودية والمقامة حاليًا في اليابان.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، حيث يخوض النصر معسكرًا في اليابان وكذلك باريس سان جيرمان بدون نجمه الفرنسي كيليان مبابي، حيث لم يشهد الشوط الأول أي فرص خطيرة باستثناء كرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرت بجوار العارضة.

النصر ضد باريس سان جيرمان

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، جيسلان كونان، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.