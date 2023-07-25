لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر ضد باريس سان جيرمان

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خيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي الودية والمقامة حاليًا في اليابان.
وتأتي المباراة في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، حيث يخوض النصر معسكرًا في اليابان وكذلك باريس سان جيرمان بدون نجمه الفرنسي كيليان مبابي، حيث لم يشهد الشوط الأول أي فرص خطيرة باستثناء كرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرت بجوار العارضة.
وجاء تشكيل النصر مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، جيسلان كونان، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.
أما تشكيل باريس سان جيرمان فجاء مكونًا من: “دوناروما، حكيمي، لوكاس هيرنانديز، سكرينيار، دانيلو، فيتينا، تشير، سولر، زاير إيمري، أسينسيو، ليمينا”.
وكان أصفر الرياض خاض مباريات ودية في معسكره بالبرتغال قبل السفر إلى اليابان، حيث خسر وديًا أمام بنفيكا البرتغالي برباعية لهدف، وخسر أمام سيلتا فيجو الإسباني بخماسية دون رد.
😲 مقصية رائعة من "الدون" كريستيانو رونالدو كادت تمنح النصر هدف التقدم#باريس_سان_جيرمان_النصر | #رونالدو #PSGJapanTour2023 | #AlNassr | #CR7𓃵 | #Ronaldo𓃵 pic.twitter.com/OjRMgnWdxu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 25, 2023