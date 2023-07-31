لا علاقة بين الصيف شديد الحرارة وحالة الشتاء المقبل

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نفى الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أي علاقة بين حالة الصيف شديد الحرارة أو المعتدل وحالة الشتاء المقبل.
وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “حسب علمي، لا توجد علاقة بين حالة الصيف شديد الحرارة أو المعتدل، وبين حالة الشتاء القادم سواء على مستوى درجة الحرارة أو الأمطار”.
وأضاف “ولو كان هناك ثمة علاقة ارتباطية بين الفصلين لسهل علينا توقع الموسم القادم كيف هو؟”.
وفي وقت سابق، كشف المسند، علاقة ارتفاع درجات الحرارة بحجم حبات البرد.
وقال المسند في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “العلاقة بين ارتفاع درجة الحرارة وحجم حبات البرد علاقة طردية موجبة، فكلما ارتفعت درجة الحرارة في الأجواء، تعاظمت الرياح الصاعدة، فمنعت حبات البرد الصغيرة من السقوط، حيث ترفعها وتعيدها من حيث أتت، حتى تندمج مع أخرى فتكبر، أو تصطدم مع قطرات المطر في جرم السحابة فتتجمد عليها ومن ثم تكبر حبات البرد حتى تتغلب على قوة الرفع من التيارات الصاعدة فتهوي إلى الأرض بأمر الله”.