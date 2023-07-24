لحظة إزالة العصفور الأزرق من مقر تويتر الرئيسي

أظهرت لقطات جديدة، تابعها الملايين حول العالم لحظة إزالة شعار Twitter القديم من مقر المنصة الرئيسي في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تزامنًا مع إطلاق الشعار الجديد “X” رسميًّا.

لحظة إزالة الشعار القديم لتويتر

وكشف الفيديو لحظة قيام ونش بإزالة لافتة تويتر القديمة والتي تحوي شعارها القديم الأيقوني “العصفور الأزرق”، بينما يستعد العالم لمرحلة جديدة في تاريخ المنصة الأشهر بين ملايين المستخدمين.

ورسميًا غير موقع التدوين المصغر “تويتر”، الاثنين، اسمه وصورته على الحساب الرسمي من العصفور إلى الحرف “X”، كما وضع مالكه، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك الشعار الجديد على صورة حسابه الرسمي.

Old Twitter logo removed from platform headquarters wall pic.twitter.com/TJW3xBIdQ0 — Spriter Team (@SpriterTeam) July 24, 2023

تغييرات كبيرة يشهدها تويتر

شهد موقع تويتر كما علمنا تغييرات متعددة في الأشهر التسعة الماضية أو نحو ذلك، ومنذ أن دخل إيلون ماسك إلى تويتر، كانت رحلة مليئة بالأحداث، حيث أدخل ماسك تغييرات شاملة ولكن ليس أكبر من تغيير علامتها التجارية فعليًّا إلى X، وقد قالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لتويتر، قولها على تويتر بعد تغيير علامتها التجارية إلى X. ففي سلسلة من التغريدات، قال Yaccarino: إن تويتر ترك انطباعًا كبيرًا ولديه الآن فرصة أخرى للقيام بذلك، “إنه أمر نادر للغاية، في الحياة أو في العمل، أن تحصل على فرصة ثانية لإحداث انطباع كبير آخر. ترك تويتر انطباعًا هائلًا وغير طريقة تواصلنا.

تحول كبير سيشهده تويتر

وأضافت الرئيس التنفيذي لمنصة تويتر: سيذهب X إلى أبعد من ذلك، ليحول ساحة المدينة العالمية، X هي الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود- المتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات/ الخدمات المصرفية- مما يؤدي إلى إنشاء سوق عالمي للأفكار والسلع والخدمات والفرص. كما ألمحت الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر إلى أن الذكاء الاصطناعي سيلعب أيضًا دورًا رئيسيًّا في X، “بدعم من الذكاء الاصطناعي، سوف يربطنا X جميعًا بطرق بدأنا للتو في تخيلها، لسنوات، دفع المعجبون والنقاد على حد سواء تويتر لتحقيق حلم أكبر والابتكار بشكل أسرع وتحقيق إمكاناتنا العظيمة، سيفعل X ذلك وأكثر.

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