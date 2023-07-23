لحظة احتجاب نجم أيتام العذراء خلف القمر بسماء جدة

وثقت الجمعية الفلكية بجدة لحظة احتجاب النجم أيتام العذراء خلف القمر بسماء مدينة جدة مساء الليلة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة في تغريدة عبر موقع تويتر: النجم أيتام العذراء، قبل لحظات من احتجابه خلف القمر مساء اليوم الأحد 23 يوليو 2023 بسماء مدينة جدة.

ونشرت الجمعية صورة توثق الحادث الفلكي.

وفي وقت سابق، أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالله المسند، أن الشعرى اليمانية تشرق قبل شروق الشمس بقليل، وبعد أسبوع تُرى فجرًا ولكن بصعوبة جهة الشرق، وتدخل الشعرى –المرزم- وفقًا لحساب الأنواء يوم 29 يوليو الجاري.

وقال المسند في تغريدة عبر موقع تويتر، قبل يومين: الشعرى اليمانية- الذراع وتسميه العامة المرزم تشرق قبل شروق الشمس بقليل، وبعد أسبوع تُرى فجرًا ولكن بصعوبة جهة الشرق، وتدخل الشعرى –المرزم- وفقًا لحساب الأنواء يوم 29 يوليو.

وتابع مستشهدًا بأبيات شعرية للشاعر راشد الخلاوي رحمه الله: وإلى ظْهَر المِرْزم شبعْ كلّ كَالف من الغيْد وانْحَنّ اللَّيالي الشّدَايد، موضحًا: الكالف = الفلاح، الغيد = النخل، وانحن الليالي = انصرفت الليالي الشديدة.