اعتقال 3200 شخص في احتجاجات فرنسا والشرطة تواصل انتشارها ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض لحظة اشتعال النار بعشرات السيارات في فرنسا هدايا عينية لقاصدات المسجد الحرام ضمن برنامج حفاوة وفاة آخر فرنسي شارك في يوم الإنزال عن عمر 100 عام اللقطة الأخيرة لأحد ركاب الغواصة المنكوبة تيتان بصحبة ابنه استمرار العوالق الترابية حتى الـ8 صباحًا على الرياض رئيس السنغال يحسم الجدل: لن أترشح لولاية ثالثة الحج بين الماضي والحاضر اجتماع عربي طارئ لمواجهة العدوان الإسرائيلي على فلسطين
وثق مقطع فيديو متداول لقطات للحظة اشتعال النار في عشرات السيارات المتوقفة في ساحة بمدينة مارسيليا الفرنسية على خلفية الاضطرابات المستمرة.
ويبدو أن المتظاهرين في فرنسا هم من أضرم النيران في تلك السيارات تعبيرًا عن غضبهم وتجاهل مطالبهم.
وتصاعدت الأدخنة والنيران من السيارات المشتعلة التي تحولت إلى كتل من اللهب.
وتشهد فرنسا تظاهرات عنيفة على مدار أيام بعد مقتل شاب على يد قوات الأمن.