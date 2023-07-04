لحظة اشتعال النار بعشرات السيارات في فرنسا

وثق مقطع فيديو متداول لقطات للحظة اشتعال النار في عشرات السيارات المتوقفة في ساحة بمدينة مارسيليا الفرنسية على خلفية الاضطرابات المستمرة.

مظاهرات فرنسا

ويبدو أن المتظاهرين في فرنسا هم من أضرم النيران في تلك السيارات تعبيرًا عن غضبهم وتجاهل مطالبهم.

وتصاعدت الأدخنة والنيران من السيارات المشتعلة التي تحولت إلى كتل من اللهب.

وتشهد فرنسا تظاهرات عنيفة على مدار أيام بعد مقتل شاب على يد قوات الأمن.