لحظة انطلاق مناورات أمريكية أسترالية وسط توتر مع الصين

أجرت أستراليا والولايات المتحدة تدريبات على الضربات الصاروخية الدقيقة، اليوم السبت، بينما تقوم كانبيرا بتعديل استراتيجيتها العسكرية لصالح القوة النارية بعيدة المدى.

سلسلة تدريبات بالذخيرة الحية

وأجريت سلسلة تدريبات بالذخيرة الحية، في مجمع ساوالتواتري باي العسكري في كوينزلاند، وتم استعراض راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكي الذي اشترته استراليا مؤخرًا،

ويشارك في هذه المناورات السنوية التي يُطلق عليها اسم “تاليسمان سابر”، أكثر من 30 ألف جندي من 13 دولة، بما في ذلك بريطانيا واليابان وإندونيسيا وكندا وفرنسا.

We have touchdown 🛬 RAAF Base Darwin has been busy this week with military aircraft arriving for #TalismanSabre2023. We captured a few aircraft – can you name them? 🤔 #TS23 #StrongerTogether #FriendsPartnersAllies pic.twitter.com/Bu1XnBkeco — Talisman Sabre (@TalismanSabre) July 22, 2023

ضربات بعيدة المدى

تأتي هذه التدريبات في وقت تقوم فيه أستراليا بتجديد وتحديث قواتها والتركيز على قدرتها على توجيه ضربات بعيدة المدى.

وفي وقت سابق، وصف وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس “تاليسمان سابر” بأنها أكبر نشاط مشترك مع الولايات المتحدة.

منظومة راجمات هيمارس

وقال الميجور في الجيش الأسترالي توني بوردي إن منظومة هيمارس ستؤدي إلى توفير تعزيز كبير للقدرات، بالإضافة إلى دقة بعيدة المدى يحتاج إليها الجيش الأسترالي بشدة.

ومن المقرر أن تتسلم أستراليا أولى راجمات “هيمارس” في عام 2025 بحث تدخل الخدمة في العامين التاليين. وتجري هذه المناورات التي لا تشارك فيها بكين، في سياق توترات متصاعدة بسبب التهديدات الصينية في المنطقة.

تدريبات جوية وبحرية وبرية

وتم رصد سفينة تجسّس صينية قبالة سواحل شمال شرق أستراليا، بينما كانت تجري الاستعدادات، بحسب ما أعلن القائد الأسترالي لهذه العمليات المشتركة اللفتانت جنرال غريغ بيلتون، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة.

وتستمر التدريبات المشتركة “تاليسمان سابر” حتى الرابع من أغسطس، وتشمل تدريبات برية وإنزالًا برمائيًا ومناورات في الجو والبر والبحر.