Icon

الروبوت السعودية سارة عينها على مقعد المذيع وترفض الإفصاح عن عمرها Icon جامعة الملك خالد تستحدث 15 تخصصًا Icon موسى ديابي يرفض النصر ويختار أستون فيلا Icon دفع 681 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon لحظة انطلاق مناورات أمريكية أسترالية وسط توتر مع الصين Icon سامر المسحل ينافس سعيد آل قبوص والمعيبد على رئاسة الاتفاق Icon البديوي: حرق نسخ القرآن فعل شنيع يعكس التطرف وكراهية الأديان Icon حقيقة تعاطي أسماك القرش الكوكايين وحبوب الهلوسة Icon قدوم أليكس تيليس يُعجل برحيل نجم النصر Icon انطلاق قمة وزراء طاقة مجموعة العشرين بحضور عبدالعزيز بن سلمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تدريبات بالذخيرة الحية

لحظة انطلاق مناورات أمريكية أسترالية وسط توتر مع الصين

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ مساءً
لحظة انطلاق مناورات أمريكية أسترالية وسط توتر مع الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجرت أستراليا والولايات المتحدة تدريبات على الضربات الصاروخية الدقيقة، اليوم السبت، بينما تقوم كانبيرا بتعديل استراتيجيتها العسكرية لصالح القوة النارية بعيدة المدى.

سلسلة تدريبات بالذخيرة الحية

وأجريت سلسلة تدريبات بالذخيرة الحية، في مجمع ساوالتواتري باي العسكري في كوينزلاند، وتم استعراض راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكي الذي اشترته استراليا مؤخرًا،

قد يهمّك أيضاً
البرلمان العربي يدعو لحملة مقاطعة عالمية للسويد

البرلمان العربي يدعو لحملة مقاطعة عالمية للسويد

رؤية السعودية تتحقق على أرض الواقع اليوم بعقد القمة الخليجية الآسيوية

رؤية السعودية تتحقق على أرض الواقع اليوم بعقد القمة الخليجية الآسيوية

ويشارك في هذه المناورات السنوية التي يُطلق عليها اسم “تاليسمان سابر”، أكثر من 30 ألف جندي من 13 دولة، بما في ذلك بريطانيا واليابان وإندونيسيا وكندا وفرنسا.

ضربات بعيدة المدى

تأتي هذه التدريبات في وقت تقوم فيه أستراليا بتجديد وتحديث قواتها والتركيز على قدرتها على توجيه ضربات بعيدة المدى.

وفي وقت سابق، وصف وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس “تاليسمان سابر” بأنها أكبر نشاط مشترك مع الولايات المتحدة.

منظومة راجمات هيمارس

وقال الميجور في الجيش الأسترالي توني بوردي إن منظومة هيمارس ستؤدي إلى توفير تعزيز كبير للقدرات، بالإضافة إلى دقة بعيدة المدى يحتاج إليها الجيش الأسترالي بشدة.

ومن المقرر أن تتسلم أستراليا أولى راجمات “هيمارس” في عام 2025 بحث تدخل الخدمة في العامين التاليين. وتجري هذه المناورات التي لا تشارك فيها بكين، في سياق توترات متصاعدة بسبب التهديدات الصينية في المنطقة.

تدريبات جوية وبحرية وبرية

وتم رصد سفينة تجسّس صينية قبالة سواحل شمال شرق أستراليا، بينما كانت تجري الاستعدادات، بحسب ما أعلن القائد الأسترالي لهذه العمليات المشتركة اللفتانت جنرال غريغ بيلتون، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة.

وتستمر التدريبات المشتركة “تاليسمان سابر” حتى الرابع من أغسطس، وتشمل تدريبات برية وإنزالًا برمائيًا ومناورات في الجو والبر والبحر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99
حصاد اليوم

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في...

حصاد اليوم
هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
السعودية اليوم

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض...

السعودية اليوم
3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا
السعودية اليوم

3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا

السعودية اليوم
لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف
الرياضة

لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف

الرياضة
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام
السعودية اليوم

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة...

السعودية اليوم
المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ
أخبار رئيسية

المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة...

أخبار رئيسية
ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال
الرياضة

ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال

الرياضة
أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال
آخر الاخبار

أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال

آخر الاخبار