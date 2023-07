لحظة انطلاق مناورات أمريكية أسترالية وسط توتر مع الصين

أجرت أستراليا والولايات المتحدة تدريبات على الضربات الصاروخية الدقيقة، اليوم السبت، بينما تقوم كانبيرا بتعديل استراتيجيتها العسكرية لصالح القوة النارية بعيدة المدى.

وأجريت سلسلة تدريبات بالذخيرة الحية، في مجمع ساوالتواتري باي العسكري في كوينزلاند، وتم استعراض راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكي الذي اشترته استراليا مؤخرًا،

ويشارك في هذه المناورات السنوية التي يُطلق عليها اسم “تاليسمان سابر”، أكثر من 30 ألف جندي من 13 دولة، بما في ذلك بريطانيا واليابان وإندونيسيا وكندا وفرنسا.

We have touchdown 🛬

RAAF Base Darwin has been busy this week with military aircraft arriving for #TalismanSabre2023.

We captured a few aircraft – can you name them? 🤔 #TS23 #StrongerTogether #FriendsPartnersAllies pic.twitter.com/Bu1XnBkeco

— Talisman Sabre (@TalismanSabre) July 22, 2023