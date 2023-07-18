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رجال الأمن يشاركون في نقل الكسوة

لحظة دخول كسوة الكعبة إلى الحرم المكي في مشهد مهيب

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
لحظة دخول كسوة الكعبة إلى الحرم المكي في مشهد مهيب
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، لحظة دخول كسوة الكعبة إلى الحرم المكي، حيث يجرى الآن مراسم تبديلها بالثوب الجديد، في مشهد مهيب.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، مشهد مهيب ونظيم عالٍ، فيما يشارك رجال الأمن يشاركون في نقل كسوة الكعبة قبل بداية عملية استبدالها.

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صناعة كسوة الكعبة

وتوالى الاهتمام والعناية بصناعة كسوة الكعبة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله- وأبنائه من بعده، ففي بدايات الثمانينات الهجرية أمرَ الملك سعود بن عبدالعزيز بتجهيز مصنع الكسوة المشرفة، وأسندَ هذه المهمة حينها إلى أخيه الملك فيصل، الذي كلَّفَ وزيرَ الحج والأوقاف حسين عرب فاختار مبنى تابعًا لوزارة المالية في جرول حيث تم الانتهاء من أول كسوة تصنع بالمصنع الجديد بعد عمل استمر ثلاثة أشهر وكُتب عليها نص الإهداء التالي: “صُنعت هذه الكسوة في مكة المكرمة وأهداها إلى الكعبة المشرفة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود تقبل الله منه“.

واستمرت هذه العناية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، ثم الملك خالد، والملك فهد – رحمهم الله -، حيث انتقل مصنع كسوة الكعبة سنة (1397)هـ إلى مبناه الجديد بأم الجود وجُهّز بأحدث المكائن المتطورة في الصناعة وظلت حتى الآن تصنع في أبهى صورها.

عناية واهتمام

ثم توالت بعد ذلك هذه العناية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، ثم الملك خالد، والملك فهد (رحمهم الله)، حيث انتقل مصنع كسوة الكعبة سنة (1397)هـ إلى مبناه الجديد بأم الجود وجُهّز بأحدث المكائن المتطورة في الصناعة وظلت حتى الآن تصنع في أبهى صورها.

وصدرت موافقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – على تحديث وتغيير الأنظمة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والمعدات الميكانيكية بمصنع كسوة الكعبة المشرفة بما يوافق الأنظمة المستحدثة، وتعدُ هذه الخطوةُ نقلةً تطويريةً متقدمةً في مجال صناعة رداء الكعبة المشرفة.

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