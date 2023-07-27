Icon

5 فئات معرضة للإجهاد الحراري هذه الأيام Icon مفاجأة بشأن أسعار الذهب في 2024 Icon الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في السعودية Icon لحظة سقوط رافعة فوق رؤوس المارة بأحد الشوارع الأمريكية Icon رئيس الإمارات ينعى سعيد بن زايد ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام Icon 30 معرضًا رقميًّا لشؤون الحرمين الشريفين هذا العام Icon تونس تسيطر على جميع الحرائق Icon سبيس إكس تطلق أكبر قمر صناعي في العالم Icon أنطونيو غوتيريش يتحدث مع رئيس النيجر المحتجز Icon مظاهرات لإنهاء حصار رئيس النيجر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
إصابة 12 شخصًا بينهم رجال إطفاء

لحظة سقوط رافعة فوق رؤوس المارة بأحد الشوارع الأمريكية

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
لحظة سقوط رافعة فوق رؤوس المارة بأحد الشوارع الأمريكية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أُصيب 12 أشخاص، من بينهم 9 مدنيين و3 رجال إطفاء، بجروح طفيفة في حادث انهيار رافعة، أمس الأربعاء بأحد الشوارع في ولاية مانهاتن الأمريكية.

إصابات بين رجال الإطفاء

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن 12 شخصًا، من بينهم 9 مدنيين و3 من رجال الإطفاء، يعانون من إصابات غير خطيرة، بعد انهيار رافعة في مدينة نيويورك.

قد يهمّك أيضاً
سكني: مستفيدو البناء الذاتي يحصلون على الدفعة الإضافية بعد موافقة الجهة الممولة

سكني: مستفيدو البناء الذاتي يحصلون على الدفعة الإضافية بعد موافقة الجهة الممولة

مندسون يفسدون حفلاً لنشطاء البيئة

مندسون يفسدون حفلاً لنشطاء البيئة

وأوضحت مصادر للشبكة الأمريكية، أنه تم نقل جميع الجرحى إلى المستشفيات المحلية، وفقًا لقسم الدفاع الوطني في نيويورك.

سقوط الرافعة

وقال جوزيف دبليو فايفر نائب مفوض إدارة الإطفاء في نيويورك، خلال مؤتمر صحفي: إن أحد رجال الإطفاء أصيب بكسور في الصدر وتم نقله إلى مستشفى بالمنطقة، لكن جميع الإصابات لا تهدد حياته.

وأظهرت لقطات نُشرت على موقع تويتر ألسنة اللهب والدخان يتصاعد من الرافعة قبل سقوط حاجزها، واصطدمت بالمبنى المقابل للشارع عند 555 جادة 10، وأظهرت الصور التي نشرها مكتب العمدة إريك آدامز حطامًا ملقى في الشارع أدناه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في الانتظار بعد التحلل من الإحرام
السعودية اليوم

الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في...

السعودية اليوم
حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط
الرياضة

حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط

الرياضة
اكتشاف نجم غريب له وجهان مختلفان
حصاد اليوم

اكتشاف نجم غريب له وجهان مختلفان

حصاد اليوم
اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام
العالم

اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام

العالم
توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية...

السعودية اليوم
الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد النبوي
السعودية اليوم

الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد...

السعودية اليوم
تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15
تكنولوجيا

تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15

تكنولوجيا
رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من...

السعودية اليوم