لحظة سقوط رافعة فوق رؤوس المارة بأحد الشوارع الأمريكية

أُصيب 12 أشخاص، من بينهم 9 مدنيين و3 رجال إطفاء، بجروح طفيفة في حادث انهيار رافعة، أمس الأربعاء بأحد الشوارع في ولاية مانهاتن الأمريكية.

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن 12 شخصًا، من بينهم 9 مدنيين و3 من رجال الإطفاء، يعانون من إصابات غير خطيرة، بعد انهيار رافعة في مدينة نيويورك.

وأوضحت مصادر للشبكة الأمريكية، أنه تم نقل جميع الجرحى إلى المستشفيات المحلية، وفقًا لقسم الدفاع الوطني في نيويورك.

وقال جوزيف دبليو فايفر نائب مفوض إدارة الإطفاء في نيويورك، خلال مؤتمر صحفي: إن أحد رجال الإطفاء أصيب بكسور في الصدر وتم نقله إلى مستشفى بالمنطقة، لكن جميع الإصابات لا تهدد حياته.

وأظهرت لقطات نُشرت على موقع تويتر ألسنة اللهب والدخان يتصاعد من الرافعة قبل سقوط حاجزها، واصطدمت بالمبنى المقابل للشارع عند 555 جادة 10، وأظهرت الصور التي نشرها مكتب العمدة إريك آدامز حطامًا ملقى في الشارع أدناه.

Six people, including four civilians and two firefighters, suffered minor injuries in a crane collapse Wednesday morning in Manhattan. https://t.co/LFrSiGUtGx pic.twitter.com/RXwL9poElj

— CNN (@CNN) July 26, 2023