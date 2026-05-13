فيتنام تطلب من البحرية الأميركية السماح بمرور ناقلة نفط عبر هرمز

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
طلبت شركة بتروفيتنام أويل، الذراع التجارية لشركة النفط الحكومية الفيتنامية، من البحرية الأميركية السماح لناقلة نفط خام تحمل شحنة عراقية بالمرور عبر مضيق هرمز، بهدف إيصال إمدادات وصفت بالحيوية إلى إحدى المصافي الفيتنامية، في ظل تشديد الولايات المتحدة إجراءات الحصار المفروض على إيران.

وبحسب رسالة صادرة عن الشركة، الثلاثاء، فإن الشحنة النفطية تمثل أهمية كبيرة لاستمرار عمليات التكرير والإمدادات في فيتنام، وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وفي سياق متصل، وسّع الجيش الأميركي نطاق الحصار البحري المفروض على إيران ليشمل السفن والشحنات التي تُصنف على أنها عمليات تهريب، في حين أكد أن صادرات النفط الأخرى القادمة من دول الخليج لا تزال قادرة على العبور بشكل طبيعي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن عبر منصة مارين ترافيك أن ناقلة النفط العملاقة «أجيو فانوريوس 1»، التي ترفع علم مالطا وتحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام، غادرت مضيق هرمز في 10 مايو، قبل أن تعود أدراجها في اليوم التالي أثناء وجودها في خليج عمان.

وفي رد على استفسارات وكالة رويترز، أوضحت القيادة المركزية للجيش الأميركي أن القوات الأميركية أعادت توجيه الناقلة ضمن إجراءات تطبيق الحصار المستمر على إيران.

ولم توضح القيادة المركزية ما إذا كانت البحرية الأميركية ستسمح لاحقاً للناقلة بمواصلة رحلتها إلى فيتنام، ما يترك مصير الشحنة النفطية غير محسوم حتى الآن.

هيئة بحرية: إصابة ناقلة بضائع بمقذوف قبالة سواحل قطر
بدعوة من بريطانيا وفرنسا.. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز
الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 58 سفينة منذ بدء الحصار على إيران
الاتحاد الأوروبى: نبحث سبل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
ترامب: توافق أمريكي أوروبي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي
بريطانيا تعلن إرسال مدمرة للشرق الأوسط في مهمة محتملة بمضيق هرمز
الولايات المتحدة تدفع بمشروع أممي لحماية الملاحة في مضيق هرمز
وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بالاتفاق أو بدونه
