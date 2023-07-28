لقطات لرئيس الإمارات أثناء تشييع ودفن جثمان سعيد بن زايد

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أدى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم أمس الخميس، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الراحل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.
وتوفي الشيخ سعيد، شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد، حيث كان يعاني من مشاكل صحية، يوم الخميس.
وأعلنت المحكمة الرئاسية حدادًا لمدة ثلاثة أيام، مع رفع الأعلام في جميع أنحاء البلاد ، اعتبارًا من اليوم الخميس 27 يوليو وحتى نهاية يوم السبت 29 يوليو.