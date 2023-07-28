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أعلنت المحكمة الرئاسية حدادًا لمدة ثلاثة أيام

لقطات لرئيس الإمارات أثناء تشييع ودفن جثمان سعيد بن زايد

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
لقطات لرئيس الإمارات أثناء تشييع ودفن جثمان سعيد بن زايد
المواطن - فريق التحرير

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أدى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم أمس الخميس، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الراحل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

رئيس الإمارات

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وتوفي الشيخ سعيد، شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد، حيث كان يعاني من مشاكل صحية، يوم الخميس.

وأعلنت المحكمة الرئاسية حدادًا لمدة ثلاثة أيام، مع رفع الأعلام في جميع أنحاء البلاد ، اعتبارًا من اليوم الخميس 27 يوليو وحتى نهاية يوم السبت 29 يوليو.

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